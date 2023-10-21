Освобождение Боранбаева, приговор солдатам за 18 погибших и казахстанские художники в Париже – главное к утру

Фото: пресс-служба ФК "Кайрат", скриншот с видео и Instagram/askhat_akhmediyar

Суд удовлетворил ходатайство Кайрата Боранбаева и отпустил его из колонии после возвращения активов. Двух солдат приговорили к девяти годам колонии за поджог, который привел к гибели 18 человек. Казахстанские художники представят свои работы на выставке в Париже, сообщает Zakon.kz.

Дело Боранбаева

Суд заменил Кайрату Боранбаеву наказание на ограничение свободы. Ходатайство бизнесмена удовлетворили и заменили неотбытую часть наказания на ограничение свободы после того, как он передал государству значительную часть своих активов.

Приговор солдатам

Двум солдатам, служившим в воинской части под Таразом, вынесли приговор по делу о поджоге. Результатом "шалости" 20-летних срочников стал масштабный пожар и гибель 18 человек: военных и пожарных.

Каждый из осужденных получил девять лет лишения свободы.

Казахстанские художники в Париже

Второй раз казахстанские художники примут участие в арт-ярмарке Asia NOW, которая проходит в центре Парижа. В мероприятии примут участие более десятка знаменитых художников Казахстана.

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