Освобождение Боранбаева, приговор солдатам за 18 погибших и казахстанские художники в Париже – главное к утру
Дело Боранбаева
Суд заменил Кайрату Боранбаеву наказание на ограничение свободы. Ходатайство бизнесмена удовлетворили и заменили неотбытую часть наказания на ограничение свободы после того, как он передал государству значительную часть своих активов.
Приговор солдатам
Двум солдатам, служившим в воинской части под Таразом, вынесли приговор по делу о поджоге. Результатом "шалости" 20-летних срочников стал масштабный пожар и гибель 18 человек: военных и пожарных.
Каждый из осужденных получил девять лет лишения свободы.
Казахстанские художники в Париже
Второй раз казахстанские художники примут участие в арт-ярмарке Asia NOW, которая проходит в центре Парижа. В мероприятии примут участие более десятка знаменитых художников Казахстана.
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