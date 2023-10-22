Кайрат Нуртас поздравил брата с днем рождения и опубликовал детское фото

Совместные кадры он опубликовал в Instagram.

Поклонники артиста в комментариях поздравили его с рождением брата.

– Младший – обычный пацан. И вырос обычным парнем, и станет обычным мужиком.

– Пусть Аллах подарит всем нам благодатный праздник!

– С днем рождения Аяна! Все три брата очень хорошо воспитаны, красавчики. Всех вас уважаю.