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Кайрат Нуртас поздравил брата с днем рождения и опубликовал детское фото

певец Фото: Instagram/kair_n
Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас поздравил младшего брата с днем рождения и опубликовал их совместную детскую фотографию, сообщает Zakon.kz.

Совместные кадры он опубликовал в Instagram.


"Не говори, что ты несчастен, когда у тебя есть брат. Аян, с днем рождения того, кого дал мне Бог", – подписал пост Нуртас.

Поклонники артиста в комментариях поздравили его с рождением брата.

– Младший – обычный пацан. И вырос обычным парнем, и станет обычным мужиком.

– Пусть Аллах подарит всем нам благодатный праздник!

– С днем рождения Аяна! Все три брата очень хорошо воспитаны, красавчики. Всех вас уважаю.


Ранее Нуртас удивил поклонников публикацией совместного фото с участниками музыкальной группы "Ирина Кайратовна".

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