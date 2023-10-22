Кайрат Нуртас поздравил брата с днем рождения и опубликовал детское фото
Фото: Instagram/kair_n
Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас поздравил младшего брата с днем рождения и опубликовал их совместную детскую фотографию, сообщает Zakon.kz.
Совместные кадры он опубликовал в Instagram.
"Не говори, что ты несчастен, когда у тебя есть брат. Аян, с днем рождения того, кого дал мне Бог", – подписал пост Нуртас.
Поклонники артиста в комментариях поздравили его с рождением брата.
– Младший – обычный пацан. И вырос обычным парнем, и станет обычным мужиком.
– Пусть Аллах подарит всем нам благодатный праздник!
– С днем рождения Аяна! Все три брата очень хорошо воспитаны, красавчики. Всех вас уважаю.
Ранее Нуртас удивил поклонников публикацией совместного фото с участниками музыкальной группы "Ирина Кайратовна".
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