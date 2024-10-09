Кайрат Нуртас эмоционально поздравил отца с днем рождения
Фото: Instagram/kair_n
Казахстанский эстрадный певец и актер Кайрат Нуртас на постоянной основе транслирует теплые взаимоотношения с родителями. На этот раз исполнитель хита Seni Suiem поздравил отца Нуртаса Айдарбекова с днем рождения, сообщает Zakon.kz.
На странице бизнесмена за 8 октября 2024 года размещено видео из семейного архива. В кадре отец с сыном ведут непринужденную беседу. К поздравлению Нуртас добавил песню "Спасибо, папа" Нурболата Абдуллина.
Также в подписи значится стихотворение на казахском языке об отцовской любви и заботе.
"С днем рождения, папа!" – заключил Нуртас.
Армия поклонников звездного семейства присоединилась к поздравлениям.
Сам же Айдарбеков с женой и друзьями улетели на отдых за границу.
26 сентября мама Нуртаса – Гульзира Айдарбекова – записала видеообращение и попросила быть всех предельно осторожными. Тогда же она и рассказала историю, как едва не стала жертвой аферистов.
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