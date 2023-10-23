Лариса Долина вызвала гнев фанатов покойного Шатунова

Российская эстрадная певица Лариса Долина раскритиковала покойного Юрия Шатунова. Свое мнение артистка высказала после концерта в его честь. Преданным поклонникам Шатунова не понравились подобные высказывания, сообщает Zakon.kz.

Резкий пост о творчестве певца она опубликовала на странице в Instagram 20 октября 2023 года.

Концерт, в котором выступила Долина, был посвящен 50-летию лидера группы "Ласковый май". Также певица призналась, что ей сложно было принять решение, выступать ли на концерте. Тем не менее, Долина вышла на сцену и исполнила песню "Забудь".

"Феномен успеха мне до сих пор непонятен и до сих пор непонятен тот факт, что его называют легендой… Пусть земля будет ему пухом… Жаль, что ушел, будучи еще совсем молодым и я отдаю себе отчет в том, что для подростков он был кумиром, он пел о том, что их волновало именно в этом возрасте, но и только в этом. У взрослого человека эти песни не могут вызывать истерики и слезы потому, что взрослого человека уже волнуют другие проблемы и у них другое мироощущение". Лариса Долина

Долина уточнила, что для нее понятие Легенда – это нечто большее.

"Легенда – это Дима Хворостовский, Геннадий Гладков, Йосиф Кобзон… Я по-другому принимаю значимость человека". Лариса Долина

После обрушившейся критики от поклонников Шатунова комментарии под этим постом были закрыты.

23 октября 2023 года Долина опубликовала новый пост.

"Как интересно складывается жизнь. Я пребываю в каком-то странном состоянии и думаю о том, как неадекватно порой высказываются некоторые индивидуумы относительно моей личной, моей собственной, возможно, субъективной, но, все же, профессиональной позиции по тем или иным вопросам, касающимся только моей профессии". Лариса Долина

Она также подчеркнула, что всегда старается быть предельно вежливой, деликатной, правдивой и искренней.

"А люди мою искренность транслируют, как высокомерие и озлобленность… Как же это все несправедливо и нечестно. Да, я говорю правду. Всегда. За это всю свою жизнь страдаю. Но никогда еще не пожалела об этом". Лариса Долина

Если фанаты Долиной восприняли ее спич спокойно, то поклонники "Ласкового мая" посчитали, что певица перешла границы.

Юрий Шатунов – легенда.

Народный артист – это любовь народа и такое звание должно присваиваться именно самим народом, а не правительством и кучкой приближенных.

Что же вы отключили комментарии к предыдущему посту? Такого феномена, как у Юрия Шатунова, никто больше такого не повторил. Вы может и заслуженная артистка, но вам присудили это звание высшие чины, а у него народное звание артиста и миллионная любовь зрителей, такой даже у вас никогда не будет, уж извините! Уже 36 лет лет поют его песни и будут петь, 4 поколения его поклонников!

Человек-легенда – это, Лариса, когда даже после смерти его помнят и любят миллионы людей разных возрастов, продолжают слушать его песни

Вам такой любви, как была к Юре, никогда не получить! И поступили вы мерзко, не сказав ни слова зрителям. Зачем пришли вообще? Попиарится в очередной раз?

Потому что у вас нет такого сердца, как у Юры. Вам никогда не светит такая народная любовь!

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