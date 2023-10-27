Дима Билан сообщил о тяжелой утрате

Популярный российский исполнитель Дима Билан в социальных сетях сообщил подписчикам о смерти любимого кота Соломона, за жизнь которого артист боролся в течение последних нескольких лет, сообщает Zakon.kz.

Заслуженный артист России опубликовал 26 октября 2023 года на странице в Instagram ролик, смонтированный из фото и видео с Соломоном.

"29 сентября проводили Соломона в новую жизнь! 3 года его тяжелых болезней и ежедневных процедур! Но он боролся до самого конца! Уже летом было известно, что он перешел на терминальную стадию одного из своих заболеваний (почечная недостаточность), но благодаря рекомендациям врачей Солома выиграл еще несколько месяцев жизни!" Дима Билан

Певец уточнил, что эта история подтолкнула его еще ближе к теме благотворительности.

"Лучший кот! Мне будет его не хватать, но жизнь продолжается!" Дима Билан

Также он признался, что пока не готов заводить новое животное.

"Горевать и жалеть себя не собираюсь, животные – очень ценные и важные спутники по жизни! Я его любил и знаю, что это было взаимно! Большая просьба к моим друзьям и поклонникам – не дарить мне животных, я должен самостоятельно прийти к этому. Всему свое время! Спасибо!" Дима Билан

Примечательно, что исполнитель хита "Невозможное возможно" подобрал Соломона зимой на улице несколько лет назад.

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В октябре 2023 года сообщалось о проблемах со здоровьем самого артиста. Ему пришлось отменить концерты из-за госпитализации.