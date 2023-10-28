Фильм Айсултана Сеитова номирован на международную премию

Лента "ҚАШ" казахстанского режиссера Айсултана Сеитова предстанет на суд жюри международного фестиваля в Польше, как лучший дебютный фильм, сообщает Zakon.kz.

Радостной новостью с поклонниками и фоловерами поделился в своем аккаунте сам режиссер, опубликовав кадры картины.





"С радостью сообщаю вам, что мой полнометражный фильм "ҚАШ" номинирован на звание лучшей дебютной работы фестиваля Сamerimage", – написал Сеитов.

Международный фестиваль кинооператорского искусства Camerimage – польский кинофестиваль. Он уникален тем, что в центре его внимания находится работа кинооператоров. Проводится ежегодно с 1993 года. Главный приз фестиваля "Золотая лягушка".

Летом этого года Айсултан Сеитов получил премию в номинации "Лучший режиссер" на Шанхайском международном кинофестивале. Награду ему вручили за работу над картиной "ҚАШ".