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Дебютный фильм Айсултана Сеитова получил "Азиатский оскар"

Дебютный фильм Айсултана Сеитова получил "Азиатский оскар" Фото: Instagram/aisultan
Азиатская кинопремия Asia Pacific Screen Awards, базирующаяся в Австралии, объявила имена своих победителей. В числе призеров в 2023 году оказались сразу три казахстанских фильма, в том числе картина Айсултана Сеитова, сообщает Zakon.kz.

В числе призеров оказались три казахстанских фильма – "Бауырына салу" Асхата Кучинчирекова, "Братья" Дархана Тулегенова и "Қаш" Айсултана Сеитова. Все три картины являются дебютными работами режиссеров, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации. 

"Бауырына салу" выиграл в номинации "Лучший молодежный фильм", а исполнители главных ролей картины "Братья" Айбар Салы и Алишер Исмаилов удостоились приза за "Лучшее новое выступление". Ленте "Қаш" досталась награда в номинации "Лучшая операторская работа".

  • Фильм "Бауырына салу" рассказывает историю мальчика, которого с младенчества воспитывала бабушка. Мировая премьера ленты состоялась осенью этого года на престижном кинофестивале в городе Сан-Себастьян, Испания, где она была показана в программе "Новые режиссеры".
  • Кинокартина "Братья" в сентябре прошлого года получила премию "Дух Кино" на Oldenburg International Film Festival в Германии, а в апреле нынешнего была признана Ассоциацией Кинокритиков Казахстана "Лучшей драмой" 2022 года. Кроме того, на счету "Братьев" – 10 наград международных кинофестивалей в Италии, России, Узбекистане, Китае, Испании и Болгарии.
  • Фильм "Қаш" повествует о нелегкой судьбе народа во время голода 30-х годов в казахской степи. Могильщик Исатай отправляется в ближайший город на рискованную миссию по спасению своего аула, но на пути ему встречается странник, который указывает путь, ведущий в никуда.


В июне 2023 года Айсултан Сеитов победил в номинации "Лучший режиссер" на Шанхайском международном кинофестивале.

Сеитов выиграл в номинации "Лучший режиссер" с дебютной картиной "ҚАШ" на юбилейном 25-ом Шанхайском международном кинофестивале. 

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