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Джиган в образе кхала Дрого из "Игры престолов" рассмешил фанатов

Джиган в образе кхала Дрого из "Игры престолов" рассмешил фанатов Фото: Instagram/iamgeegun, Instagram/labelcomedians
Российский рэп-исполнитель Джиган с супругой Оксаной Самойловой решили примерить образы из известных фильмов к Хэллоуину, сообщает Zakon.kz.

Фотографии с видео звездная семья опубликовала на странице в Instagram 31 октября 2023 года.

Для первого образа Джиган с Самойловой и детьми выбрали фильм "Люди в черном".

"Halloween 2023, part 1. Как вам идея? "Люди в черном" под семейным флагом", – отметила блогер.

Для второй части супруги выбрали фэнтезийный драматический телесериал "Игра престолов". Самойлова повторила персонаж Дейенерис Таргариен, а Джиган – кхала Дрого.

"Halloween 2023, part 2. Я не знаю, как он на это согласился. Кто отгадал наши образы? Как вам преображение?" – спрашивает бизнесвумен у подписчиков.

После просмотра ролика все внимание комментаторов оказалось обращено к главе семейства. Многие шутливо предлагают спасти его.

  • Джиган с волосами смешной.
  • Джига, моргни два раза, мы спасем тебя.
  • Он 4 раза моргнул, давайте уже спасать его.
  • Жига, подай сигнал! Зима близко.
  • У Джигана лицо как-будто у него и не спрашивали.
  • У Джиги лицо: Мне этот мир абсолютно понятен, я устал.
  • Джига – кхал Дрого с AliExpress.
  • Лучше бы не соглашался.
  • Зашла почитать комментарии про Джигу.
  • Видно по глазам, что он этого не хотел.
  • Он до сих пор не понял, что происходит.
  • Был мужик и нет мужика.
  • После всех выкрутасов Самойловой, понимаешь Джигана. Что без допинга так жить невозможно, – пишут пользователи Сети.

В начале октября Самойлова поделилась с подписчиками на странице в Instagram шуточным видео с участием детей. Однако комментаторы не оценили старания инста-дивы и атаковали ее аккаунт.

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