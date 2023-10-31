Джиган в образе кхала Дрого из "Игры престолов" рассмешил фанатов
Фотографии с видео звездная семья опубликовала на странице в Instagram 31 октября 2023 года.
Для первого образа Джиган с Самойловой и детьми выбрали фильм "Люди в черном".
"Halloween 2023, part 1. Как вам идея? "Люди в черном" под семейным флагом", – отметила блогер.
Для второй части супруги выбрали фэнтезийный драматический телесериал "Игра престолов". Самойлова повторила персонаж Дейенерис Таргариен, а Джиган – кхала Дрого.
"Halloween 2023, part 2. Я не знаю, как он на это согласился. Кто отгадал наши образы? Как вам преображение?" – спрашивает бизнесвумен у подписчиков.
После просмотра ролика все внимание комментаторов оказалось обращено к главе семейства. Многие шутливо предлагают спасти его.
- Джиган с волосами смешной.
- Джига, моргни два раза, мы спасем тебя.
- Он 4 раза моргнул, давайте уже спасать его.
- Жига, подай сигнал! Зима близко.
- У Джигана лицо как-будто у него и не спрашивали.
- У Джиги лицо: Мне этот мир абсолютно понятен, я устал.
- Джига – кхал Дрого с AliExpress.
- Лучше бы не соглашался.
- Зашла почитать комментарии про Джигу.
- Видно по глазам, что он этого не хотел.
- Он до сих пор не понял, что происходит.
- Был мужик и нет мужика.
- После всех выкрутасов Самойловой, понимаешь Джигана. Что без допинга так жить невозможно, – пишут пользователи Сети.
В начале октября Самойлова поделилась с подписчиками на странице в Instagram шуточным видео с участием детей. Однако комментаторы не оценили старания инста-дивы и атаковали ее аккаунт.
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