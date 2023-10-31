Джиган в образе кхала Дрого из "Игры престолов" рассмешил фанатов

Российский рэп-исполнитель Джиган с супругой Оксаной Самойловой решили примерить образы из известных фильмов к Хэллоуину, сообщает Zakon.kz.

Фотографии с видео звездная семья опубликовала на странице в Instagram 31 октября 2023 года.

Для первого образа Джиган с Самойловой и детьми выбрали фильм "Люди в черном".

"Halloween 2023, part 1. Как вам идея? "Люди в черном" под семейным флагом", – отметила блогер.

Для второй части супруги выбрали фэнтезийный драматический телесериал "Игра престолов". Самойлова повторила персонаж Дейенерис Таргариен, а Джиган – кхала Дрого.

"Halloween 2023, part 2. Я не знаю, как он на это согласился. Кто отгадал наши образы? Как вам преображение?" – спрашивает бизнесвумен у подписчиков.

После просмотра ролика все внимание комментаторов оказалось обращено к главе семейства. Многие шутливо предлагают спасти его.

Джиган с волосами смешной.

Джига, моргни два раза, мы спасем тебя.

Он 4 раза моргнул, давайте уже спасать его.

Жига, подай сигнал! Зима близко.

У Джигана лицо как-будто у него и не спрашивали.

У Джиги лицо: Мне этот мир абсолютно понятен, я устал.

Джига – кхал Дрого с AliExpress.

Лучше бы не соглашался.

Зашла почитать комментарии про Джигу.

Видно по глазам, что он этого не хотел.

Он до сих пор не понял, что происходит.

Был мужик и нет мужика.

После всех выкрутасов Самойловой, понимаешь Джигана. Что без допинга так жить невозможно, – пишут пользователи Сети.

В начале октября Самойлова поделилась с подписчиками на странице в Instagram шуточным видео с участием детей. Однако комментаторы не оценили старания инста-дивы и атаковали ее аккаунт.