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"Казахфильм" станет национальной киностудией

Казахфильм станет национальной киностудией Фото: Facebook/Kazakfilmstudios.kz
Министерство культуры и информации подготовило постановление правительства "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова" преобразуется в АО "Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова".

АО "Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова" также определено юридическим лицом, осуществляющим мероприятия, направленные на обеспечение сохранности, хранение, копирование, тиражирование, прокат и показ киноколлекции Государственного фонда фильмов.

Как поясняется, изменение статуса произведено с целью повышения качества производимых кинофильмов, а также дальнейшего привлечение внешних инвестиций за счет выполнения функций государственного оператора субсидий иностранным кинокомпаниям.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 ноября.

Ранее мы сообщали, что в Астане открыли две обновленные библиотеки.

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Открытые НПА Министерство культуры и информации Казахстан
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