Чем будет заниматься Министерство культуры и информации
В частности, разработано Положение о Министерстве культуры и информации РК, преобразованнном из Министерства информации и общественного развития.
Так, говорится, что министерство осуществляет руководство в сферах культуры, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, кинематографии, государственных символов, архивного дела и документационного обеспечения управления, электронного документооборота и электронных архивов, в области ономастики, креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности, информации, взаимодействия государства и гражданского общества, религиозной деятельности, государственной молодежной и семейной политики, модернизации общественного сознания, благотворительности, волонтерской деятельности, медиации, обеспечения внутриполитической стабильности, межконфессионального и межэтнического согласия, доступа к информации, а также в пределах, предусмотренных законодательством, – межотраслевую координацию и государственное регулирование.
Министерство имеет ведомства:
- республиканское государственное учреждение "Комитет архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Республики Казахстан";
- республиканское государственное учреждение "Комитет культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан";
- республиканское государственное учреждение "Комитет информации Министерства культуры и информации Республики Казахстан";
- республиканское государственное учреждение "Комитет по делам гражданского общества Министерства культуры и информации Республики Казахстан";
- республиканское государственное учреждение "Комитет по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Республики Казахстан";
- республиканское государственное учреждение "Комитет по делам религий Министерства культуры и информации Республики Казахстан";
- республиканское государственное учреждение "Комитет по развитию межэтнических отношений Министерства культуры и информации Республики Казахстан".
Задачи ведомства:
- формирование государственной политики в сферах:
- культуры, а также международных культурных связей;
- охраны и использования объектов историко-культурного наследия;
- кинематографии;
- государственных символов;
- архивного дела и документационного обеспечения управления;
- электронного документооборота и электронных архивов, в том числе служебной информации ограниченного распространения и работы с ней;
- в области ономастики;
- креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности;
- информации;
- доступа к информации;
- защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;
- телерадиовещания;
- средств массовой информации;
- деятельности;
- государственной молодежной и семейной политики;
- модернизации общественного сознания;
- благотворительности;
- волонтерской деятельности;
- медиации;
- обеспечения внутриполитической стабильности, межконфессионального и межэтнического согласия;
- взаимодействия государства, гражданского общества и общественных советов.
Положение также предусматривает полномочия и функции министерства.
В ведении министерства и его ведомств находятся:
1. АО "Qazcontent".
2. АО "Агентство "Хабар".
3. АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова".
4. АО "Казтелерадио".
5. АО "Қазақ әуендері".
6. АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан".
7. НАО "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера".
8. НАО "Государственный центр поддержки национального кино".
9. АО "Казахстанский институт общественного развития" и ряд других организаций.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 сентября.
Реорганизация МИОР РК производится согласно указу президента РК от 1 сентября 2023 года "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан".
2 сентября министром культуры и информации была назначена Аида Балаева.