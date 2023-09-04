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Законодательство РК

Чем будет заниматься Министерство культуры и информации

Разработано положение о министерстве культуры и информации Фото: Zakon.kz
Подготовлено постановление правительства "О некоторых вопросах Министерства культуры и информации Республики Казахстан", предусматривающее реорганизацию министерства, сообщает Zakon.kz.

В частности, разработано Положение о Министерстве культуры и информации РК, преобразованнном из Министерства информации и общественного развития.

Так, говорится, что министерство осуществляет руководство в сферах культуры, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, кинематографии, государственных символов, архивного дела и документационного обеспечения управления, электронного документооборота и электронных архивов, в области ономастики, креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности, информации, взаимодействия государства и гражданского общества, религиозной деятельности, государственной молодежной и семейной политики, модернизации общественного сознания, благотворительности, волонтерской деятельности, медиации, обеспечения внутриполитической стабильности, межконфессионального и межэтнического согласия, доступа к информации, а также в пределах, предусмотренных законодательством, – межотраслевую координацию и государственное регулирование.

Министерство имеет ведомства:

  1. республиканское государственное учреждение "Комитет архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Республики Казахстан";
  2. республиканское государственное учреждение "Комитет культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан";
  3. республиканское государственное учреждение "Комитет информации Министерства культуры и информации Республики Казахстан";
  4. республиканское государственное учреждение "Комитет по делам гражданского общества Министерства культуры и информации Республики Казахстан";
  5. республиканское государственное учреждение "Комитет по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Республики Казахстан";
  6. республиканское государственное учреждение "Комитет по делам религий Министерства культуры и информации Республики Казахстан";
  7. республиканское государственное учреждение "Комитет по развитию межэтнических отношений Министерства культуры и информации Республики Казахстан".

Задачи ведомства:

  • формирование государственной политики в сферах:
  • культуры, а также международных культурных связей;
  • охраны и использования объектов историко-культурного наследия;
  • кинематографии;
  • государственных символов;
  • архивного дела и документационного обеспечения управления;
  • электронного документооборота и электронных архивов, в том числе служебной информации ограниченного распространения и работы с ней;
  • в области ономастики;
  • креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности;
  • информации;
  • доступа к информации;
  • защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;
  • телерадиовещания;
  • средств массовой информации;
  • деятельности;
  • государственной молодежной и семейной политики;
  • модернизации общественного сознания;
  • благотворительности;
  • волонтерской деятельности;
  • медиации;
  • обеспечения внутриполитической стабильности, межконфессионального и межэтнического согласия;
  • взаимодействия государства, гражданского общества и общественных советов.

Положение также предусматривает полномочия и функции министерства.

В ведении министерства и его ведомств находятся:

1. АО "Qazcontent".

2. АО "Агентство "Хабар".

3. АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова".

4. АО "Казтелерадио".

5. АО "Қазақ әуендері".

6. АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан".

7. НАО "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера".

8. НАО "Государственный центр поддержки национального кино".

9. АО "Казахстанский институт общественного развития" и ряд других организаций.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 сентября.

Реорганизация МИОР РК производится согласно указу президента РК от 1 сентября 2023 года "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан".

2 сентября министром культуры и информации была назначена Аида Балаева.

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Лариса Черненко
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