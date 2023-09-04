Чем будет заниматься Министерство культуры и информации

Подготовлено постановление правительства "О некоторых вопросах Министерства культуры и информации Республики Казахстан", предусматривающее реорганизацию министерства, сообщает Zakon.kz.

В частности, разработано Положение о Министерстве культуры и информации РК, преобразованнном из Министерства информации и общественного развития.

Так, говорится, что министерство осуществляет руководство в сферах культуры, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, кинематографии, государственных символов, архивного дела и документационного обеспечения управления, электронного документооборота и электронных архивов, в области ономастики, креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности, информации, взаимодействия государства и гражданского общества, религиозной деятельности, государственной молодежной и семейной политики, модернизации общественного сознания, благотворительности, волонтерской деятельности, медиации, обеспечения внутриполитической стабильности, межконфессионального и межэтнического согласия, доступа к информации, а также в пределах, предусмотренных законодательством, – межотраслевую координацию и государственное регулирование.

Министерство имеет ведомства:

республиканское государственное учреждение "Комитет архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Республики Казахстан"; республиканское государственное учреждение "Комитет культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан"; республиканское государственное учреждение "Комитет информации Министерства культуры и информации Республики Казахстан"; республиканское государственное учреждение "Комитет по делам гражданского общества Министерства культуры и информации Республики Казахстан"; республиканское государственное учреждение "Комитет по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Республики Казахстан"; республиканское государственное учреждение "Комитет по делам религий Министерства культуры и информации Республики Казахстан"; республиканское государственное учреждение "Комитет по развитию межэтнических отношений Министерства культуры и информации Республики Казахстан".

Задачи ведомства:

формирование государственной политики в сферах:

культуры, а также международных культурных связей;

охраны и использования объектов историко-культурного наследия;

кинематографии;

государственных символов;

архивного дела и документационного обеспечения управления;

электронного документооборота и электронных архивов, в том числе служебной информации ограниченного распространения и работы с ней;

в области ономастики;

креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности;

информации;

доступа к информации;

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;

телерадиовещания;

средств массовой информации;

деятельности;

государственной молодежной и семейной политики;

модернизации общественного сознания;

благотворительности;

волонтерской деятельности;

медиации;

обеспечения внутриполитической стабильности, межконфессионального и межэтнического согласия;

взаимодействия государства, гражданского общества и общественных советов.

Положение также предусматривает полномочия и функции министерства.

В ведении министерства и его ведомств находятся:

1. АО "Qazcontent".

2. АО "Агентство "Хабар".

3. АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова".

4. АО "Казтелерадио".

5. АО "Қазақ әуендері".

6. АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан".

7. НАО "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера".

8. НАО "Государственный центр поддержки национального кино".

9. АО "Казахстанский институт общественного развития" и ряд других организаций.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 сентября.

Реорганизация МИОР РК производится согласно указу президента РК от 1 сентября 2023 года "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан".

2 сентября министром культуры и информации была назначена Аида Балаева.