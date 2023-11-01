Баян Алагузова решила освещать свою деятельность после скандала с Окаповым

Не так давно в Казахстане прогремела неприятная история из-за вручения Али Окапову ордена "Курмет". Многие деятели искусств поддержали молодого исполнителя. В том числе и Баян Алагузова, сообщает Zakon.kz.

На днях она опубликовала пост на странице в Instagram, в котором затронула тему освещения деятельности.

"Вчера моя подруга сказала одну фразу: "Миром правит реклама и маркетинг". Это я к тому, что людям надо говорить и транслировать: кто ты, чем занимаешься и что собственно сделал?! В свете последних событий, когда люди возмущаются "За что?" – надо освещать сферу своей деятельности и уровень профессионализма". Баян Алагузова

Далее продюсер рассказала о своих планах.

"В общем, я на работе, готовлю три проекта. Первый уже в работе, съемки в ноябре, прокат в марте, надеюсь. Остальные два обещают быть весьма грандиозными и интересными. И да, я ношу мини, если не каждый день, то почти… и в 20 и в 50!" Баян Алагузова

25 октября 2023 года Окапов поделился с подписчиками новостью: его наградили орденом "Курмет". Однако комментаторы вместо поздравлений стали возмущаться и негодовать по этому поводу.

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Через два дня певец решил обратиться к подписчикам и неравнодушным комментаторам с видеозаявлением. Он решил отказаться от всех премий и наград за годы сценической деятельности.