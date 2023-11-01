Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Баян Алагузова решила освещать свою деятельность после скандала с Окаповым

Баян Алагузова решила освещать свою деятельность после скандала с Окаповым Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Не так давно в Казахстане прогремела неприятная история из-за вручения Али Окапову ордена "Курмет". Многие деятели искусств поддержали молодого исполнителя. В том числе и Баян Алагузова, сообщает Zakon.kz.

На днях она опубликовала пост на странице в Instagram, в котором затронула тему освещения деятельности.

"Вчера моя подруга сказала одну фразу: "Миром правит реклама и маркетинг". Это я к тому, что людям надо говорить и транслировать: кто ты, чем занимаешься и что собственно сделал?! В свете последних событий, когда люди возмущаются "За что?" – надо освещать сферу своей деятельности и уровень профессионализма".Баян Алагузова

Далее продюсер рассказала о своих планах.

"В общем, я на работе, готовлю три проекта. Первый уже в работе, съемки в ноябре, прокат в марте, надеюсь. Остальные два обещают быть весьма грандиозными и интересными. И да, я ношу мини, если не каждый день, то почти… и в 20 и в 50!"Баян Алагузова

25 октября 2023 года Окапов поделился с подписчиками новостью: его наградили орденом "Курмет". Однако комментаторы вместо поздравлений стали возмущаться и негодовать по этому поводу.

Материал по теме

Али Окапов сделал громкое заявление из-за ордена "Курмет"

Через два дня певец решил обратиться к подписчикам и неравнодушным комментаторам с видеозаявлением. Он решил отказаться от всех премий и наград за годы сценической деятельности.

Читайте также

Дуэйн "Скала" Джонсон встретил Хэллоуин в футболке Бэкхема
Дуэйн "Скала" Джонсон встретил Хэллоуин в футболке Бэкхема
МакSим рассказала о важном событии в жизни дочери
МакSим рассказала о важном событии в жизни дочери
Казахфильм станет национальной киностудией
"Казахфильм" станет национальной киностудией
Анастасия Московчук
Максаткызы Баян Окапов Али
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наши за рубежом, семья Ренаты Хасановой в Швеции, Швеция
Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Швеции
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2023 года
Конституционный суд признал правомерным лишение прав на 7 лет в состоянии алкогольного и наркоопьянения
Решение КС: правомерно ли лишение прав на 7 лет за управление в алкогольном опьянении
200 тысяч в день "обещает" Google казахстанцам
200 тысяч в день "обещает" Google казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления