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Ольга Бузова узнала о настоящем счастье в Китае

Ольга Бузова узнала о настоящем счастье в Китае Фото: Instagram/buzova86
Российская телеведущая Ольга Бузова находится в Китае на съемках нового реалити-шоу. Экс-участница "Дом-2" каждодневно делится с подписчиками впечатлениями и эмоциями, сообщает Zakon.kz.

Актриса театра в публикации на странице в Instagram за 2 ноября 2023 года высказалась о счастье.

"Гулять в Шанхае по набережной, смотреть на небоскребы района Пудун, наслаждаться красотой и мощью Шанхайской башни, которая, кстати имеет высоту 632 метра и телебашней "Восточная жемчужина" – настоящее счастье".Ольга Бузова

Обращаясь к подписчикам, она уточнила, что делится с ними самыми яркими кадрами.

"Без поездки в Шанхай, мои впечатления о Китае не были бы полными. И еще я обожаю состояние, когда хочется вернуться. Именно это я почувствовала вчера вечером, когда приехала обратно домой. А это значит – любовь".Ольга Бузова

2 октября 2023 года Бузова заинтриговала фанатов фото со страстным поцелуем. А ранее стало известно, что российский футболист и бывший муж популярной телеведущей и певицы Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов станет отцом в пятый раз.

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