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Ольга Бузова опубликовала детское фото с сестрой

Ольга Бузова опубликовала детское фото с сестрой, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 17:50 Фото: Instagram/buzova86
Бывшая звезда и телеведущая скандального реалити-шоу "Дом-2", а ныне певица Ольга Бузова обратилась к сестре Анне, а также к своей многомиллионной аудитории, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, 27 июня 2024 года сестра певицы отмечает день рождения, ей исполняется 36 лет. В связи с этим Бузова опубликовала сегодня в Instagram детское фото с именинницей, под которым трогательно обратилась к сестре.

"С самого твоего рождения держу тебя за руку, забочусь и оберегаю. Лапа моя @annabuzova, с днем рождения. Будь счастлива каждый день. Люблю тебя бесконечно, моя кровиночка. Спасибо нашим родителям за тебя", – написала под публикацией 38-летняя артистка.

Также Оля поинтересовалась у своих подписчиков, сильно ли она и Аня изменились. Фанаты сразу же отметили, что сестры вообще не изменились и осыпали их комплиментами:

  • "Будьте счастливы".
  • "Вообще не изменились. С днем рождения".
  • "Вообще не изменились, такие же лапочки".
  • "Мои поздравления. Главное – вы сестры и рядом у друга друга".
  • "Вообще не изменились! Такие же милые, красивые, счастливые, вкусняшки".
  • "Оля, кстати, похожа на сегодняшнюю, а вот Аня – нет. Не понять, что это она".

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1 июня 2024 года Ольга Бузова выступила на концерте в Уфе. Наряд певицы многих возмутил, в том числе депутата башкирского парламента Рустема Ахмадинурова. Выбранный для выступления костюм он назвал откровенным. Позднее певица отреагировала на критику после полуголого наряда.

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