Ольга Бузова опубликовала детское фото с сестрой

Бывшая звезда и телеведущая скандального реалити-шоу "Дом-2", а ныне певица Ольга Бузова обратилась к сестре Анне, а также к своей многомиллионной аудитории, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, 27 июня 2024 года сестра певицы отмечает день рождения, ей исполняется 36 лет. В связи с этим Бузова опубликовала сегодня в Instagram детское фото с именинницей, под которым трогательно обратилась к сестре.

"С самого твоего рождения держу тебя за руку, забочусь и оберегаю. Лапа моя @annabuzova, с днем рождения. Будь счастлива каждый день. Люблю тебя бесконечно, моя кровиночка. Спасибо нашим родителям за тебя", – написала под публикацией 38-летняя артистка.

Также Оля поинтересовалась у своих подписчиков, сильно ли она и Аня изменились. Фанаты сразу же отметили, что сестры вообще не изменились и осыпали их комплиментами:

"Будьте счастливы".

"Вообще не изменились. С днем рождения".

"Вообще не изменились, такие же лапочки".

"Мои поздравления. Главное – вы сестры и рядом у друга друга".

"Вообще не изменились! Такие же милые, красивые, счастливые, вкусняшки".

"Оля, кстати, похожа на сегодняшнюю, а вот Аня – нет. Не понять, что это она".

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1 июня 2024 года Ольга Бузова выступила на концерте в Уфе. Наряд певицы многих возмутил, в том числе депутата башкирского парламента Рустема Ахмадинурова. Выбранный для выступления костюм он назвал откровенным. Позднее певица отреагировала на критику после полуголого наряда.