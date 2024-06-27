Ольга Бузова опубликовала детское фото с сестрой
Оказалось, 27 июня 2024 года сестра певицы отмечает день рождения, ей исполняется 36 лет. В связи с этим Бузова опубликовала сегодня в Instagram детское фото с именинницей, под которым трогательно обратилась к сестре.
"С самого твоего рождения держу тебя за руку, забочусь и оберегаю. Лапа моя @annabuzova, с днем рождения. Будь счастлива каждый день. Люблю тебя бесконечно, моя кровиночка. Спасибо нашим родителям за тебя", – написала под публикацией 38-летняя артистка.
Также Оля поинтересовалась у своих подписчиков, сильно ли она и Аня изменились. Фанаты сразу же отметили, что сестры вообще не изменились и осыпали их комплиментами:
- "Будьте счастливы".
- "Вообще не изменились. С днем рождения".
- "Вообще не изменились, такие же лапочки".
- "Мои поздравления. Главное – вы сестры и рядом у друга друга".
- "Вообще не изменились! Такие же милые, красивые, счастливые, вкусняшки".
- "Оля, кстати, похожа на сегодняшнюю, а вот Аня – нет. Не понять, что это она".
1 июня 2024 года Ольга Бузова выступила на концерте в Уфе. Наряд певицы многих возмутил, в том числе депутата башкирского парламента Рустема Ахмадинурова. Выбранный для выступления костюм он назвал откровенным. Позднее певица отреагировала на критику после полуголого наряда.