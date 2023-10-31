Звезды сериала "Друзья" высказались о смерти Мэттью Перри

Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер выступили с совместным заявлением, в котором почтили память своего коллеги по сериалу "Друзья" Мэтью Перри, скончавшегося 28 октября в возрасте 54 лет, сообщает Zakon.kz.

В заявлении актеров говорится, что "они были не просто друзьями по фильму, а семьей".

"Мы все безмерно опустошены потерей Мэттью. Мы были не просто товарищами по фильму. Мы – семья. Нам так много хочется сказать, но сейчас мы возьмем паузу, чтобы погоревать и пережить эту невосполнимую утрату. Со временем мы расскажем больше, когда сможем. Пока же наши мысли и наша любовь – с семьей Мэтти, его друзьями и всеми, кто любил его по всему миру". из заявления актеров

Мэттью Перри, получивший наибольшую известность благодаря роли саркастичного и любвеобильного Чендлера Бинга в популярном ситкоме "Друзья", был найден мертвым в джакузи в своем доме в Лос-Анджелесе.

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О смерти Перри также высказались и создатели сериала Марта Кауффман и Дэвид Крейн, а также исполнительный продюсер Кевин Брайт.



"С того дня, как мы впервые услышали, как он воплощает роль Чендлера Бинга, для нас не существовало никого другого. Мы всегда будем дорожить той радостью, светом, ослепительным умом, которые он привносил в каждый момент – не только в свою работу, но и в жизнь. Он всегда был самым веселым человеком в комнате. Более того, он был самым милым и бескорыстным человеком". Марта Кауффман, Дэвид Крейн и Кевин Брайт

По словам медицинского эксперта округа Лос-Анджелес, причину смерти определит вскрытие, после которого будет получено заключение токсикологической экспертизы. По словам капитана Скота Уильямса, возглавляющего отдел по расследованию убийств, связанных с ограблениями, подозрений на убийство нет.