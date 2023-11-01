Автобиография звезды "Друзей" Мэттью Перри обогнала мемуары Бритни Спирс

Автобиография звезды "Друзей" Мэттью Перри после его смерти обогнала мемуары популярной певицы Бритни Спирс и стала бестселлером Amazon в США и Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, в книге актер в том числе рассказывает о своей алкогольной зависимости. В частности, о посещении более 6 тыс. собраний анонимных алкоголиков. Артист поделился, что потратил на лечение 9 млн долларов.

Также Перри упоминает в автобиографии и культовый сериал "Друзья". В числе прочего он пишет о том, что получил поддержку от своих коллег по актерскому составу.





"Они были понимающими и терпеливыми", – говорится в книге.

Помимо США и Великобритании, книга Мэттью Перри набрала популярность в Испании. Во Франции она оказалась на втором месте по популярности, в Нидерландах – на третьем, в Германии – на шестом.

Ранее сообщалось, что американский актер Меттью Перри, известный ролью Чендлера Бинга в культовом сериале "Друзья", умер в возрасте 54 лет, предположительно, от остановки сердца. Его коллеги – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер, выступили с совместным заявлением.