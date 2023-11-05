"Тобол" на пути в Лигу Европы, "азиатский Оскар" Сеитова и экоцид на месторождении Мангистау – главное к утру
"Тобол" на пути в Лигу Европы
Второй Кубок Казахстана в свою копилку отправил костанайский "Тобол", обыграв накануне шымкентский "Ордабасы". Победа принесла костанайцам путевку в Лигу Европы.
"Азиатский Оскар" Айсултана Сеитова
Победителем азиатской кинопремии Asia Pacific Screen Awards, базирующейся в Австралии, стал дебютный фильм режиссера Айсултана Сеитова "Қаш". Вместе со знаменитым клипмейкером и режиссером премию получили работы "Бауырына салу" Асхата Кучинчирекова, "Братья" Дархана Тулегенова.
Экоцид в Мангистау
Крупный пожар на месторождении в Мангистау, который не могут потушить вот уже пятый месяц, экологи считают экоцидом и настаивают на преступной халатности руководителей предприятия-нефтедобытчика.
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