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Димаш Кудайберген посетил штаб-квартиру УЕФА в Швейцарии

певец Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген рассказал о том, что посетил штаб-квартиру УЕФА в Швейцарии, сообщает Zakon.kz.

Фотографию с места он опубликовал в Instagram.

"Находясь в Швейцарии, рад был посетить штаб-квартиру УЕФА, Союза европейских футбольных ассоциаций. Дом европейского футбола находится в городе Ньон, на берегу Женевского озера. Визит получился очень продуктивным", – подписал пост артист.


Ранее сообщалось, что Кудайберген посетил Женеву. Тогда артист встретился там с главой Женевского отделения Организации Объединенных Наций Татьяной Валовой.

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