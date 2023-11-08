Димаш Кудайберген посетил штаб-квартиру УЕФА в Швейцарии
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген рассказал о том, что посетил штаб-квартиру УЕФА в Швейцарии, сообщает Zakon.kz.
Фотографию с места он опубликовал в Instagram.
"Находясь в Швейцарии, рад был посетить штаб-квартиру УЕФА, Союза европейских футбольных ассоциаций. Дом европейского футбола находится в городе Ньон, на берегу Женевского озера. Визит получился очень продуктивным", – подписал пост артист.
Ранее сообщалось, что Кудайберген посетил Женеву. Тогда артист встретился там с главой Женевского отделения Организации Объединенных Наций Татьяной Валовой.
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