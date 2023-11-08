Димаш Кудайберген посетил штаб-квартиру УЕФА в Швейцарии

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген рассказал о том, что посетил штаб-квартиру УЕФА в Швейцарии, сообщает Zakon.kz.

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