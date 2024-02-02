Детский снимок Баян Алагузовой и ее сестры умилил Казнет
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Сестра известного продюсера, актрисы и телеведущей Баян Алагузовой Багым Мухитденова опубликовала в социальной сети детскую фотографию, сообщает Zakon.kz.
Багым Мухитденова разместила снимок, на котором она и ее знаменитая сестра запечатлены в новогодних костюмах на детском утреннике.
"Все было определено еще в детстве. Баян в новогоднем костюме королевы, а я в костюме – нотки. Мама от куда ты все знала?", – написала Багым Мухитденова.
Под постом казахстанцы стали оставлять восторженные комментарии:
- Какое фото. С каждым годом все больше хочется смотреть на свои детские фотографии. Супер.
- Такие красивые!
- Будьте счастливы!
- Мечты и молитвы матери всегда принимаются.
Ранее Алагузова показала, как выглядела в молодости, а чуть позже шокировала фанатов неожиданным заявлением.
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