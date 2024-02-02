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Детский снимок Баян Алагузовой и ее сестры умилил Казнет

Детский снимок Баян Алагузовой и ее сестры умилили Казнет Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Сестра известного продюсера, актрисы и телеведущей Баян Алагузовой Багым Мухитденова опубликовала в социальной сети детскую фотографию, сообщает Zakon.kz.

Багым Мухитденова разместила снимок, на котором она и ее знаменитая сестра запечатлены в новогодних костюмах на детском утреннике. 

"Все было определено еще в детстве. Баян в новогоднем костюме королевы, а я в костюме – нотки. Мама от куда ты все знала?", – написала Багым Мухитденова.

Под постом казахстанцы стали оставлять восторженные комментарии: 

  • Какое фото. С каждым годом все больше хочется смотреть на свои детские фотографии. Супер.
  • Такие красивые!
  • Будьте счастливы!
  • Мечты и молитвы матери всегда принимаются.

Ранее Алагузова показала, как выглядела в молодости, а чуть позже шокировала фанатов неожиданным заявлением.

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