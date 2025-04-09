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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген поделился очередным успехом

Песня Димаша попала в мировые чаты, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 07:55 Фото: Facebook/dimash.official.dq
Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген рассказал о своем новом успехе, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным певца из его Instagram-сторис за 8 апреля, песня Димаша Кудайбергена "Love’s Not Over Yet" буквально за месяц вошла в международные музыкальные рейтинги. Новый трек слушают во многих странах мира, композиция входит в различные музыкальные чарты и рейтинги.

На французской музыкальной стриминговой платформе Deezer, которая предоставляет доступ к более чем 120 млн треков со всего света, "Love’s Not Over Yet" вошла в топ-100 наиболее прослушиваемых в Венгрии.

Фото: dimashnews

Чешский музыкальный телеканал OCKO.TV начал ротацию новой песни Димаша в рамках топ-20 лучших песен буквально сразу же после премьеры, и уже в течение трех недель композиция занимает первое место в Ocko Chart.

Фото: dimashnews

Radio Olsztyn S.A. – региональная общественная радиостанция Польши, основанная в 1952 году, также включила песню "Love’s not over yet" в лист для голосования, и новое произведение сразу же расположилось на первой строчке рейтинга.

Итальянские критики остались в восторге от клипа певца на эту песню.

"Видеоклип очень увлекательный, он рассказывает историю любви, описанную с первых шагов, и показывает такие ценности, как мужество, уважение и преданность своей женщине и семье. Концовка оставит вас с замиранием сердца и намеками на то, что будет продолжение…", – отметили они.

7 апреля Димаш Кудайберген поздравил город Актау с получением статуса столицы тюркского мира.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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