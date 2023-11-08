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Роза Рымбаева порадовала поклонников семейной фотографией

певица Фото: Instagram/rozarymbaeva
Известная казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева поделилась с подписчиками фотографией с внуком, сообщает Zakon.kz.

Пост был опубликован в Instagram.

"Тусуемся с внуком на отдыхе! Всем сердечный привет!" – подписала пост артистка.


Поклонники певицы пожелали ребенку счастливого детства.

– Приятного отдыха. Да пребудет с вами Аллах.

– Будьте здоровы, чтобы видеть радость своих внуков. Он будет великим гражданином, порадует вас, и станет талантливым человеком, который пойдет по стопам своих бабушки и дедушки, мамы и папы.

– Желаю счастливого детства. Какие бабушка и внук! Привлекательная картинка!

Ранее Роза Рымбаева прокомментировала травлю сына из-за ордена "Құрмет".

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