Роза Рымбаева порадовала поклонников семейной фотографией

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Поклонники певицы пожелали ребенку счастливого детства.

– Приятного отдыха. Да пребудет с вами Аллах.

– Будьте здоровы, чтобы видеть радость своих внуков. Он будет великим гражданином, порадует вас, и станет талантливым человеком, который пойдет по стопам своих бабушки и дедушки, мамы и папы.

– Желаю счастливого детства. Какие бабушка и внук! Привлекательная картинка!