Роза Рымбаева порадовала поклонников семейной фотографией
Фото: Instagram/rozarymbaeva
Известная казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева поделилась с подписчиками фотографией с внуком, сообщает Zakon.kz.
Пост был опубликован в Instagram.
"Тусуемся с внуком на отдыхе! Всем сердечный привет!" – подписала пост артистка.
Поклонники певицы пожелали ребенку счастливого детства.
– Приятного отдыха. Да пребудет с вами Аллах.
– Будьте здоровы, чтобы видеть радость своих внуков. Он будет великим гражданином, порадует вас, и станет талантливым человеком, который пойдет по стопам своих бабушки и дедушки, мамы и папы.
– Желаю счастливого детства. Какие бабушка и внук! Привлекательная картинка!
Ранее Роза Рымбаева прокомментировала травлю сына из-за ордена "Құрмет".
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