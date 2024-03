Вышел список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда

Первую строчку занял Адам Сэндлер, заработав колоссальные 73 млн долларов. Большую часть этих денег комик получил благодаря партнерской сделке с Netflix и стендап-туру.

Звезда "Барби" Марго Робби стала самой высокооплачиваемой женщиной в Голливуде в 2023 году. Актриса и продюсер заработала около 59 млн долларов.

На третьей строчке разместился Том Круз. Сначала он получил прибыль с фильма 2022 года "Топ Ган: Маверик". Затем за картину "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая", которая вышла в кинотеатрах в июле прошлого года. Актеру-каскадеру эти релизы принесли 45 млн долларов.

