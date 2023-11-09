53-летняя Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной с шипами в новой рекламе

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась весьма в нестандартной фотосессии. 53-летняя киноактриса предстала перед публикой обнаженной и с шипами, сообщает Zakon.kz.

Фотографии певицы размещены на странице в Instagram 9 ноября 2023 года.

Супермодель 90-х снялась в новой кампании курортной коллекции Alexander Wang 2024.

В пресс-релизе бренда отмечено, что кампания "исследует и оспаривает идею "трансформации" через сильных, властных и альфа-женщин, которую воплощает Наоми".

Наоми Кэмпбелл работает на подиумах с 15 лет. Она стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала Vogue и журнала Time.

18 мая 2021 года стало известно, что у Кэмпбелл родилась дочь. 30 июня 2023 стало известно о рождении второго ребенка.