53-летняя Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной с шипами в новой рекламе
Фото: Instagram/naomi, Instagram/boss
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась весьма в нестандартной фотосессии. 53-летняя киноактриса предстала перед публикой обнаженной и с шипами, сообщает Zakon.kz.
Фотографии певицы размещены на странице в Instagram 9 ноября 2023 года.
Супермодель 90-х снялась в новой кампании курортной коллекции Alexander Wang 2024.
В пресс-релизе бренда отмечено, что кампания "исследует и оспаривает идею "трансформации" через сильных, властных и альфа-женщин, которую воплощает Наоми".
Наоми Кэмпбелл работает на подиумах с 15 лет. Она стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала Vogue и журнала Time.
18 мая 2021 года стало известно, что у Кэмпбелл родилась дочь. 30 июня 2023 стало известно о рождении второго ребенка.
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