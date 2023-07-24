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Карлос Алькарас и Наоми Кэмпбелл встретились в Ницце

Карлос Алькарас и Наоми Кэмпбелл встретились в Ницце Фото: Twitter/carlosalcaraz
Первая ракетка мира Карлос Алькарас был замечен в компании супермодели Наоми Кэмпбелл. 20-летний испанский теннисист и 53-летняя звезда подиума сделали совместную фотографию в Ницце (Франция), сообщает Zakon.kz.

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В Ницце Карлос Алькарас принял участие в обновленном Кубке Хопмана. В паре с соотечественницей Ребеккой Масаровой они проиграли сборной Хорватии и не смогли продолжить борьбу за трофей.

Ранее сборная Хорватии одержала победу на Кубке Хопмана, который впервые прошел в Европе. 

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