Карлос Алькарас и Наоми Кэмпбелл встретились в Ницце

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!



В Ницце Карлос Алькарас принял участие в обновленном Кубке Хопмана. В паре с соотечественницей Ребеккой Масаровой они проиграли сборной Хорватии и не смогли продолжить борьбу за трофей.

Naomi Campbell poses with Wimbledon winner Carlos Alcaraz during a night out in Nice https://t.co/2rnMJq6j30 pic.twitter.com/dx7X3FiGKw