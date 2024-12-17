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Культура и шоу-бизнес

54-летняя Наоми Кэмпбелл рассталась с бойфрендом

54-летняя Наоми Кэмпбелл рассталась с бойфрендом, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 19:19 Фото: Instagram/naomi
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл рассталась с немецким диджеем Грегором Зюттерлином (DJ Rampa), который на 19 лет моложе ее, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Sun со ссылкой на анонимные источники, роман между знаменитостями был бурным, но теперь он закончился.

"Они очень любили друг друга и хотели проводить каждую минуту вместе, что они и делали довольно долгое время", – отмечается в сообщении.

Паре пришлось завершить отношения из-за нехватки времени друг на друга.

"В конце концов они решили положить конец своим отношениям. Стало ясно, что им невозможно быть вместе, поэтому они расстались. Это печально, но ни один из них не испытывает недостатка во внимании со стороны противоположного пола".

Наоми Кэмпбелл – британская супермодель, киноактриса и певица афроямайского и китайско-ямайского происхождения. Работает на подиумах с 15 лет. Стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала Vogue и журнала Time. 

Ранее сообщалось, что в 50 лет Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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