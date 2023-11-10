Джаред Лето первым в истории покорил знаменитый небоскреб в Нью-Йорке
По словам музыканта, он давно мечтал покорить эту высоту и вычеркнуть пункт из списка желаний.
Актер был в альпинистском обмундировании, и его страховал специальный трос.
За двадцать минут Лето преодолел расстояние между 86-м и 104-м этажами на восточном фасаде знаменитого небоскреба, в итоге оказавшись на высоте 390 метров.
Также он заявил, что Эмпайр-стейт-билдинг всегда был для него символом.
"Как многие из вас также знают, я люблю лазать по горам. Это одна из немногих вещей, которая уводит меня от давления жизни и помогает обрести немного свободы и невозмутимости", – написал он.
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