Джаред Лето лишился дома в День святого Валентина
Фото: Instagram/jaredleto
Фронтмен группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето запомнит этот День святого Валентина навсегда. Музыкант вышел на связь в Instagram и показал подписчикам жуткие кадры пожара, сообщает Zakon.kz.
Джаред Лето вышел на связь на фоне пожара в его доме. В соцсети суперзвезды появились несколько снимков процесса тушения возгорания. На них хорошо видно, что огонь распространился в основном по крыше.
Фото: Instagram/jaredleto
"Я слышал, что все выбрались и находятся в безопасности, и это душераздирающе — видеть еще больше разрушений, подобных этому, после всего, что произошло в Лос-Анджелесе", – прокомментировал ситуацию Джаред.
По иронии судьбы отель называется Chiltern Firehouse, то есть "Пожарная часть Чилтерна". Историческое здание было переоборудовано в роскошную гостиницу.
Фото: официальный сайт отеля Chiltern Firehouse
Ранее сообщалось, что рэпер Алишер Моргенштерн произвел фурор, выпустив новый альбом.
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