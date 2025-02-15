Джаред Лето лишился дома в День святого Валентина

Фронтмен группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето запомнит этот День святого Валентина навсегда. Музыкант вышел на связь в Instagram и показал подписчикам жуткие кадры пожара, сообщает Zakon.kz.

Джаред Лето вышел на связь на фоне пожара в его доме. В соцсети суперзвезды появились несколько снимков процесса тушения возгорания. На них хорошо видно, что огонь распространился в основном по крыше.

Фото: Instagram/jaredleto

"Я слышал, что все выбрались и находятся в безопасности, и это душераздирающе — видеть еще больше разрушений, подобных этому, после всего, что произошло в Лос-Анджелесе", – прокомментировал ситуацию Джаред.

По иронии судьбы отель называется Chiltern Firehouse, то есть "Пожарная часть Чилтерна". Историческое здание было переоборудовано в роскошную гостиницу.

Фото: официальный сайт отеля Chiltern Firehouse

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