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Культура и шоу-бизнес

Джареда Лето несколько женщин обвинили в домогательствах

Джарет Лето, домогательства, обвинения , фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 00:10 Фото: Instagram/jaredleto
Американское издание AirMail выпустило материал под названием "Культ Лето", в котором несколько женщин обвинили актера и фронтмена группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето в сексуальных домогательствах, имевших место в 2000-х годах, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в статье, по словам собеседниц, на момент описанных событий им было от 16 до 20 лет.

Женщины утверждают, что Лето позволял себе неприемлемое поведение: задавал интимные вопросы, в одном случае появился перед девушкой полностью обнаженным. Они подчеркивают, что подобные эпизоды долгое время оставались тайной.

В материале также приводятся более ранние упоминания о подобных подозрениях. В 2005 году New York Post писала о пристрастии Лето к очень молодым поклонницам – по словам анонимного источника, артист часто переписывался с 16- и 17-летними девушками. А в 2015 году режиссер Джеймс Ганн намекал в соцсетях на возможную связь Лето с несовершеннолетними, хотя позже удалил свой пост.

Пресс-служба Джареда Лето категорически отвергла обвинения, заявив, что они не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко сделал блефаропластику и попал под шквал критики. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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