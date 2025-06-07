Джареда Лето несколько женщин обвинили в домогательствах
Как отмечается в статье, по словам собеседниц, на момент описанных событий им было от 16 до 20 лет.
Женщины утверждают, что Лето позволял себе неприемлемое поведение: задавал интимные вопросы, в одном случае появился перед девушкой полностью обнаженным. Они подчеркивают, что подобные эпизоды долгое время оставались тайной.
В материале также приводятся более ранние упоминания о подобных подозрениях. В 2005 году New York Post писала о пристрастии Лето к очень молодым поклонницам – по словам анонимного источника, артист часто переписывался с 16- и 17-летними девушками. А в 2015 году режиссер Джеймс Ганн намекал в соцсетях на возможную связь Лето с несовершеннолетними, хотя позже удалил свой пост.
Пресс-служба Джареда Лето категорически отвергла обвинения, заявив, что они не соответствуют действительности.
Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко сделал блефаропластику и попал под шквал критики.