Киркоров очаровал комментаторов архивным выступлением

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров 10 ноября 2023 года опубликовал отрывок исполнения композиции "Песня о Москве" за 1985 год, сообщает Zakon.kz.

"Всем москвичам и гостям столицы посвящается…" – сказано в подписи к ролику.

"Да, я родился в Москве, мой отец – болгарин, мама – русская. Я себя считаю настоящим москвичом", – заявил композитор на вопрос ведущей концерта.

Подписчики после просмотра публикации отметили, что актеру необходимо вернуться к классическому костюму.

Боже какая красота. Какой это год?

Красавец! Впервые я увидела такого Филиппа Киркорова с отцом в передаче "Шире круг". Была просто очарована! Такой красивый парень!

Тогда Филипп еще был настоящий ...

Каким он был красивым, а превратил себя не понятно в кого.

Был же человек. Талантливый красивый. Отличался ото всех на эстраде... Да и песни одни шлягеры, победители хит парадов. Когда же он свернул с нормального пути...

Докатился до красного трико в блестках.

Какой хорошенький без перьев, макияжа.

Вам бы вновь вернуться к этому стилю. Очень идет классический костюм.

Вот здесь, Филечка, ты был самый лучший.

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