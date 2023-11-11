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Киркоров очаровал комментаторов архивным выступлением

Киркоров очаровал комментаторов архивным выступлением Фото: Instagram/fkirkorov
Российский эстрадный певец Филипп Киркоров 10 ноября 2023 года опубликовал отрывок исполнения композиции "Песня о Москве" за 1985 год, сообщает Zakon.kz.

"Всем москвичам и гостям столицы посвящается…" – сказано в подписи к ролику.

"Да, я родился в Москве, мой отец – болгарин, мама – русская. Я себя считаю настоящим москвичом", – заявил композитор на вопрос ведущей концерта.

Подписчики после просмотра публикации отметили, что актеру необходимо вернуться к классическому костюму.

  • Боже какая красота. Какой это год?
  • Красавец! Впервые я увидела такого Филиппа Киркорова с отцом в передаче "Шире круг". Была просто очарована! Такой красивый парень!
  • Тогда Филипп еще был настоящий ...
  • Каким он был красивым, а превратил себя не понятно в кого.
  • Был же человек. Талантливый красивый. Отличался ото всех на эстраде... Да и песни одни шлягеры, победители хит парадов. Когда же он свернул с нормального пути...
  • Докатился до красного трико в блестках.
  • Какой хорошенький без перьев, макияжа.
  • Вам бы вновь вернуться к этому стилю. Очень идет классический костюм.
  • Вот здесь, Филечка, ты был самый лучший.

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8 ноября Киркоров опубликовал видео с одного из концертов. Артист предстал перед зрителями в роскошных ярких сценических костюмах. После увиденного комментаторы заявили, что народный артист России напоминает им Бориса Моисеева.

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