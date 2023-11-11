Киркоров очаровал комментаторов архивным выступлением
Фото: Instagram/fkirkorov
Российский эстрадный певец Филипп Киркоров 10 ноября 2023 года опубликовал отрывок исполнения композиции "Песня о Москве" за 1985 год, сообщает Zakon.kz.
"Всем москвичам и гостям столицы посвящается…" – сказано в подписи к ролику.
"Да, я родился в Москве, мой отец – болгарин, мама – русская. Я себя считаю настоящим москвичом", – заявил композитор на вопрос ведущей концерта.
Подписчики после просмотра публикации отметили, что актеру необходимо вернуться к классическому костюму.
- Боже какая красота. Какой это год?
- Красавец! Впервые я увидела такого Филиппа Киркорова с отцом в передаче "Шире круг". Была просто очарована! Такой красивый парень!
- Тогда Филипп еще был настоящий ...
- Каким он был красивым, а превратил себя не понятно в кого.
- Был же человек. Талантливый красивый. Отличался ото всех на эстраде... Да и песни одни шлягеры, победители хит парадов. Когда же он свернул с нормального пути...
- Докатился до красного трико в блестках.
- Какой хорошенький без перьев, макияжа.
- Вам бы вновь вернуться к этому стилю. Очень идет классический костюм.
- Вот здесь, Филечка, ты был самый лучший.
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