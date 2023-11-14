Танец 85-летнего Хопкинса на кухне заинтриговал пользователей
Ролик одного из самых титулованных артистов Голливуда был размещен 13 ноября 2023 года на странице в Instagram.
На видео актер с улыбкой на лице танцует на кухне румбу под "Mambo Italiano".
"Тебе нравится, как я танцую румбу? Воскресная атмосфера", – говорится в подписи к видео.
Примечательно, что режиссер часто выкладывает танцевальные видео, который каждый раз приводят зрителей в восторг.
Кроме того, Хопкинс наиболее известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон". Над этим в этот раз и шутили комментаторы.
- Мне кажется, что любая сцена на кухне с его участием должна быть жуткой.
- Когда я вижу его, я не могу не видеть Ганнибала Лектора! Он так хорошо его интерпретировал, что я не могу выбросить этот образ из головы.
- Ганнибал готовится готовить.
- Когда приготовил человека.
- Ганнибал, что на ужин?
- Доктор Лектор готовит! – иронизируют пользователи Сети.
В апреле 2021 года Энтони Хопкинс стал обладателем "Оскара" за лучшую мужскую роль в фильме "Отец".