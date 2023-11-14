Танец 85-летнего Хопкинса на кухне заинтриговал пользователей

Британский актер Энтони Хопкинс поделился с подписчиками видео, как танцует румбу на собственной кухне, сообщает Zakon.kz.

Ролик одного из самых титулованных артистов Голливуда был размещен 13 ноября 2023 года на странице в Instagram.

На видео актер с улыбкой на лице танцует на кухне румбу под "Mambo Italiano".

"Тебе нравится, как я танцую румбу? Воскресная атмосфера", – говорится в подписи к видео.

Примечательно, что режиссер часто выкладывает танцевальные видео, который каждый раз приводят зрителей в восторг.

Кроме того, Хопкинс наиболее известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон". Над этим в этот раз и шутили комментаторы.

Мне кажется, что любая сцена на кухне с его участием должна быть жуткой.

Когда я вижу его, я не могу не видеть Ганнибала Лектора! Он так хорошо его интерпретировал, что я не могу выбросить этот образ из головы.

Ганнибал готовится готовить.

Когда приготовил человека.

Ганнибал, что на ужин?

Доктор Лектор готовит! – иронизируют пользователи Сети.

В апреле 2021 года Энтони Хопкинс стал обладателем "Оскара" за лучшую мужскую роль в фильме "Отец".