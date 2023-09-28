54-летняя Дженнифер Энистон похвасталась фигурой в эффектной фотосессии

Обладательница именной звезды на голливудской "Аллее славы" Дженнифер Энистон поделилась с подписчиками видео с фотосессии, сообщает Zakon.kz.

Актриса опубликовала видео 28 сентября 2023 года, подписав его "Веселье на съемках".

Примечательно, что исполнительнице роли Рэйчел Грин в сериале "Друзья" 54 года. Несмотря на это, ее физической форме и фигуре могут позавидовать девушки.

Звезда решила предстать перед камерой сразу в нескольких соблазнительных образах, что пришлось по вкусу ее многомиллионной армии поклонников.

Эта женщина, как вино.

Вау! Это очень мило и красиво.

Великолепно. Как всегда!

Никогда не видел такой идеальной женщины.

Самая красивая на свете, – отмечают преданные фанаты.

Впрочем, как сказано в различных СМИ, годы не властны над Энистон, потому что актриса занимается семь дней в неделю и тратит на спорт по полтора часа в день.

8 сентября сообщалось, что в сети восхитились фигурой 55-летней жены Иосифа Пригожина. На снимке Валерия предстала в раздельном купальнике, продемонстрировав идеальную, подтянутую фигуру. Подписчики выразили восторг и восхищение от того, как можно так выглядеть в 55 лет.