54-летняя Дженнифер Энистон похвасталась фигурой в эффектной фотосессии
Актриса опубликовала видео 28 сентября 2023 года, подписав его "Веселье на съемках".
Примечательно, что исполнительнице роли Рэйчел Грин в сериале "Друзья" 54 года. Несмотря на это, ее физической форме и фигуре могут позавидовать девушки.
Звезда решила предстать перед камерой сразу в нескольких соблазнительных образах, что пришлось по вкусу ее многомиллионной армии поклонников.
- Эта женщина, как вино.
- Вау! Это очень мило и красиво.
- Великолепно. Как всегда!
- Никогда не видел такой идеальной женщины.
- Самая красивая на свете, – отмечают преданные фанаты.
Впрочем, как сказано в различных СМИ, годы не властны над Энистон, потому что актриса занимается семь дней в неделю и тратит на спорт по полтора часа в день.
8 сентября сообщалось, что в сети восхитились фигурой 55-летней жены Иосифа Пригожина. На снимке Валерия предстала в раздельном купальнике, продемонстрировав идеальную, подтянутую фигуру. Подписчики выразили восторг и восхищение от того, как можно так выглядеть в 55 лет.