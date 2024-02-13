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Жена Кайрата Нуртаса дала оригинальный совет подписчикам

жена Кайрата Нуртаса Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская актриса и обладательница титула "Миссис Вселенная-2020" Жулдыз Абдукаримова дала оригинальный совет подписчикам в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Пост с видео она опубликовала в Instagram.

"Если вам предложили место на космическом корабле, не спрашивайте, какое именно! Просто запрыгивайте внутрь!" – подписала пост супруга Кайрата Нуртаса.

Между тем, в комментариях на ее совет никто не отреагировал. Поклонники артистки осыпали ее комплиментами и восхищением ее внешними данными.

Ранее Абдукаримова призвала подписчиков дать свободу детям в выборе профессии.

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