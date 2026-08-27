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Культура и шоу-бизнес

Дима Билан показал подписчикам первых внуков

Российский певец Дима Билан, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 04:33 Фото: Instagram/bilanofficial
Российский певец Дима Билан опубликовал в своем Instagram видеоролик, в котором показал внуков. Артист ездил в Пестрецы (село в Республике Татарстан РФ), сообщает Zakon.kz.

Во время этого путешествия Билан встретился со своими родственниками и познакомился с детьми, которые приходятся ему троюродными внуками.

"Я троюродный дед!" – прокомментировал народный любимец.

Артист не стал раскрывать подробности личной жизни. Известно лишь, что Дмитрий не спешит становиться отцом, поскольку уже чувствовал себя родителем в подростковом возрасте и осознал, что это не его.

Подписчики музыканта тепло прокомментировали его пост:

  • Шанс встретить Билана в рыболовном магазине мал, но никогда не равен нулю.
  • Спасибо за это теплейшее видео! В нем все по-настоящему! И Вы такой родной и близкий!
  • Все сразу приобрели: и внуков, и местный акцент. Теплое видео такое, как будто я со своими родственниками встретилась.

Ранее мы писали о том, что Игорь Крутой с женой публично обратились к старшей дочери в особенный день.

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Аксинья Титова
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