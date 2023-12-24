Режиссер отменил интервью с Собчак после ее участия в скандальной вечеринке Ивлеевой

Российско-армянский режиссер Сарик Андреасян рассказал, что отменил запланированное на февраль интервью с телеведущей Ксенией Собчак после ее участия в "голой" вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, сообщает Zakon.kz.

Режиссер также отметил, что любой известный и значимый артист — это лицо своей семьи, окружения и государства. По его словам, "страшно, что именно эти люди считаются у нас звездами", и что "этих испорченных людей поддерживают такие же испорченные люди".

Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

"Не хочу быть рядом. Я не считаю, что вседозволенность является частью свободы и счастья. Я человек скучный и хотел бы повзрослеть и постареть достойно, не оскорбляя солдат на фронте, их матерей и в целом огромное количество аудитории своими инфантильными поступками", — говорится в публикации.

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в московском ночном клубе Mutabor. Дресс-код мероприятия звучал как "почти голый" и предполагал минимум одежды. Фото и видео с мероприятия возмутили многих россиян. Вечеринку посетили артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, телеведущая Ксения Собчак и другие звезды шоу-бизнеса.

Материал по теме Киркорова могут лишить звания народного артиста России из-за вечеринки Ивлеевой

24 декабря Ивлеева в видеообращении объяснила, что мероприятие посвящалось фотосессии журнала Playboy, которая не была опубликована из-за ухода издания из России в 2022 году. Она извинилась и пообещала передать вырученные деньги на благотворительность.