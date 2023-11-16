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Умер экс-участник группы "Би-2"

Умер экс-участник группы "Би-2" Фото: pexels
Музыканта Николая Плявина нашли мертвым в съемной квартире в луже крови, сообщает Zakon.kz.

По информации 5-tv.ru, причину смерти пока не установили. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По данным источника "Известий", мужчину обнаружил сын, после того как безуспешно пытался дозвониться отцу на сотовый. Последний раз он связывался с отцом 10 ноября. 

Николай Плявин сотрудничал с известными музыкантами, такими как Виктор Зинчук и Евгений Осин, музыкальными группами "Би-2" и "Дюна". Еще мужчина играл в малоизвестной группе "Кукуруза".

По словам знакомых, последнее время музыкант часто выпивал.

Ранее стало известно, что ушел из жизни один из основателей рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин. 

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