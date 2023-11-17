Голливудская компания снимет фильм в Казахстане

Полнометражный фильм о девушке-наезднице, победившей в скачках мужчин, снимет голливудская кинокомпания. Съемки пройдут в Казахстане и США, сообщает Zakon.kz.

Первая совместная казахстано-американская лента готовится к созданию. Авторы из Голливуда уже подготовили сценарий. Съемки планируют начать в грядущем году, передает 24kz.

"Я был в Астане, путешествовал по Казахстану, беседовал с местными жителями. От них я узнал о традициях и церемониях, и это всё было так восхитительно и богато, что дало мне все нужные материалы для написания истории. Богатство культуры Казахстана меня впечатлило. Традиция скачек, ценности людей – я подумал, что эту историю мы можем показать в США, и это понравится американцам. Они действительно полюбят историю победы казашки, участвующей в гонках в Америке". Том Тичолз, сценарист

Главную роль в ленте сыграет казахстанская актриса Аянат Ксенбай. Зрителям она известна по фильмам "Кочевник" и "Молитва Лейлы". Девушка с детства сидит в седле, отмечают создатели фильма. Подбор остальных актеров для ленты уже идет.

Бюджет фильма утвержден и составляет 45 миллионов долларов. Планируется, что работы над картиной обеспечат работой 2,5 тысячи рабочих мест для казахстанцев.

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