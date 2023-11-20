48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии

Актриса Ева Лонгория, известная ролью Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки", снялась для обложки испанского Harper's Bazaar, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие фотографии появились в официальном аккаунте активистки в Instagram 19 ноября 2023 года.

Поклонники незамедлительно отреагировали на снимки и оставили восторженные комментарии.

"Все снимки прекрасны", "Хочу быть похожа на тебя", "Великолепно", – написали интернет-пользователи.

По версии журнала, актриса стала женщиной года.

На церемонии вручения премии Лонгория была в красном платье с высоким разрезом.

Примечательно, что в 2017 году Лонгория приглашала Димаша Кудайбергена выступить в Париже.