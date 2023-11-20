48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
Фото: Instagram/evalongoria
Актриса Ева Лонгория, известная ролью Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки", снялась для обложки испанского Harper's Bazaar, сообщает Zakon.kz.
Соответствующие фотографии появились в официальном аккаунте активистки в Instagram 19 ноября 2023 года.
Поклонники незамедлительно отреагировали на снимки и оставили восторженные комментарии.
"Все снимки прекрасны", "Хочу быть похожа на тебя", "Великолепно", – написали интернет-пользователи.
По версии журнала, актриса стала женщиной года.
На церемонии вручения премии Лонгория была в красном платье с высоким разрезом.
Примечательно, что в 2017 году Лонгория приглашала Димаша Кудайбергена выступить в Париже.
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