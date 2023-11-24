Киркоров "включил" предновогоднее безумие
Фото: Instagram.com/fkirkorov/?hl=ru
Король российской эстрады Филипп Киркоров удивил своих поклонников странными танцами, которые он опубликовал в соцсетях и назвал предновогодним безумием, сообщает Zakon.kz
Артист на своей странице в Instagram опубликовал видео, где он, как написали подписчики дурачится.
Отметим, до этого король опубликовал пост, о том что карты раскрыты - 29-ого ноября он будет ведущим 28-ой церемонии "Золотого Граммофона".
По поводу реакций на танцы Киркорова комментаторы сильно удивляются, а некоторые негодуют:
- Какие таблетки нужно пить что бы в старости так же дурачится?
- Денежные таблетки двигают хорошо крышу
- Где тот элегантный певец? Зачем превращается в шута
- Видимо он пил таблетки , для похудения , которые назначают диабетикам, а там побочка, психические расстройства!
Ранее Филипп Киркоров восхитил своих поклонников танцем, который они назвали жарким. Видео, которое он опубликовал было снято в Шэньчжэне.
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