Киркоров "включил" предновогоднее безумие

Король российской эстрады Филипп Киркоров удивил своих поклонников странными танцами, которые он опубликовал в соцсетях и назвал предновогодним безумием, сообщает Zakon.kz

Артист на своей странице в Instagram опубликовал видео, где он, как написали подписчики дурачится.

Отметим, до этого король опубликовал пост, о том что карты раскрыты - 29-ого ноября он будет ведущим 28-ой церемонии "Золотого Граммофона".

По поводу реакций на танцы Киркорова комментаторы сильно удивляются, а некоторые негодуют:



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Ранее Филипп Киркоров восхитил своих поклонников танцем, который они назвали жарким. Видео, которое он опубликовал было снято в Шэньчжэне.