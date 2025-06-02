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Культура и шоу-бизнес

"Пустота. Грусть. Боль" – Киркоров вышел на связь после новостей о его болезни

российский певец Филипп Киркоров, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 13:14 Фото: Instagram/fkirkorov
Король российской эстрады Филипп Киркоров опубликовал первый после длительного перерыва пост в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Поводом послужил день рождения его отца Бедроса Киркорова, умершего не так давно.

"Ровно год назад… 2 июня 2024. Мы отмечали 92 года папы. Первый раз в жизни встречаю лето без этого праздника. Пустота. Грусть. Боль. Папа", – подписал артист совместное с отцом фото.

Между тем общественность все еще ждет конкретики по состоянию самого Филиппа. 23 мая 2025 года стало известно, что его госпитализировали из-за осложнений после ожога на концерте в Санкт-Петербурге. Однако отдельные люди выразили полную уверенность, что дело не в ожоге, а в негативных последствиях пластических операций, которые поп-король делал в последние годы. Однако представитель артиста Екатерина Успенская попросила не ставить Филиппу Киркорову медицинских диагнозов и не опираться на слухи.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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