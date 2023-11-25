Арт-директор ансамбля "Дос-Мукасан" выразил соболезнования близким Акжола Меирбекова

Арт-директор ансамбля "Дос-Мукасан" Данияр Кусаинов выразил соболезнования близким артиста Акжола Меирбекова, сообщает Zakon.kz.

"К сожалению, буквально несколько часов назад ушел из жизни солист ансамбля "Дос-Мукасан", заслуженный артист РК, Кавалер ордена "Курмет" Акжол Меирбеков. Для нас это большая потеря. Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего дорогого друга", – сказал Кусаинов в беседе с редакцией Zakon.kz.

Дату и место прощания с артистом арт-директор пообещал сообщить позже.

Ранее сообщалось, что в возрасте 73 лет умер солист легендарной ансамбля "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков.