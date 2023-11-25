Стало известно, когда состоится прощание с Акжолом Меирбековым
Фото: Instagram/akzholmeirbekov
Арт-директор ансамбля "Дос-Мукасан" Данияр Кусаинов рассказал о том, что похороны Акжола Меирбекова пройдут в окружении близких и коллег, сообщает Zakon.kz.
"В понедельник похороны, только для близких и коллег", – рассказал Кусаинов редакции Zakon.kz.
Ранее сообщалось, что в возрасте 73 лет умер солист легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков. Затем арт-директор ансамбля "Дос-Мукасан" выразил соболезнования близким артиста.
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