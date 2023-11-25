Стало известно, когда состоится прощание с Акжолом Меирбековым

Фото: Instagram/akzholmeirbekov

Арт-директор ансамбля "Дос-Мукасан" Данияр Кусаинов рассказал о том, что похороны Акжола Меирбекова пройдут в окружении близких и коллег, сообщает Zakon.kz.

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