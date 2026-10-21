#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
450.69
505.04
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
450.69
505.04
5.45
Культура и шоу-бизнес

В Алматы откроют поющий арт-объект в честь легендарного ансамбля "Дос-Мукасан"

&quot;Дос-Мукасан&quot;, арт-объект, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 13:07 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы откроют арт-инсталляцию, посвященную легендарной группе "Дос-Мукасан". Церемония состоится в четверг, 22 октября 2026 года, в 14:00, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы городского акимата, новый арт-объект появится на обновленном участке улицы Масанчи между проспектом Абая и улицей Сатпаева.

Его главная особенность – интерактивная аудиосистема: нажав кнопку, можно будет услышать известные композиции группы.

Как уточнили специалисты, инсталляция представляет собирательный образ участников коллектива, история которого началась в Алматы в 1967 году.

"Композиция выполнена из металла в оригинальной авторской технике. Высота конструкции составляет 1,8 метра, ширина – 3,5 метра".Пресс-служба акимата Алматы

"Дос-Мукасан" – легендарный казахский вокально-инструментальный ансамбль (ВИА), созданный в 1967 году студентами Казахского политехнического института в Алматы. Коллектив стал первопроходцем казахского фолк-рока и эстрады, виртуозно сочетая национальные народные песни с элементами рок- и поп-музыки. Ансамбль получил международную известность, успешно гастролируя не только по СССР, но и в США, Франции, Германии, Венгрии и других странах. Главные хиты: "Той жыры" (главный свадебный гимн Казахстана), "Бәрінен де сен сұлу", "16 қыз", "Құдаша", "Сұлу қыз", "Жыр жазамын жүрегімнен", "Ләйлім шырақ".

1 октября 2026 года мы рассказывали, зачем старые дома в Алматы покрывали маленькой плиткой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
актер Джеки Чан
14:14, Сегодня
"Азиатский ястреб" спустя 40 лет: казахстанка воссоздала образ Джеки Чана из легендарного фильма
певец
19:38, 25 ноября 2023
Умер солист легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков
артист
20:05, 25 ноября 2023
Арт-директор ансамбля "Дос-Мукасан" выразил соболезнования близким Акжола Меирбекова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Зангар Нурланулы на Almaty Open 2026
14:49, Сегодня
Зангар Нурланулы не сумел выйти во второй круг одиночного разряда Almaty Open
Кирилл Панюков в игре за &quot;Барыс&quot;
14:44, Сегодня
Кирилл Панюков оказался не нужен другим клубам КХЛ и продолжит карьеру в "Номаде"
Темирлан Ануарбеков на поле стоит
14:22, Сегодня
Sportskeeda назвал точный счёт в матче "Кайрата" с "Панатинаикосом" в Лиге конференций
Диас Кенжебек на дистанции баттерфляем
14:02, Сегодня
Диас Кенжебек выиграл "бронзу" Азиатских Пара игр на дистанции 100 метров баттерфляем
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: