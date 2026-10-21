В Алматы откроют поющий арт-объект в честь легендарного ансамбля "Дос-Мукасан"

В Алматы откроют арт-инсталляцию, посвященную легендарной группе "Дос-Мукасан". Церемония состоится в четверг, 22 октября 2026 года, в 14:00, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы городского акимата, новый арт-объект появится на обновленном участке улицы Масанчи между проспектом Абая и улицей Сатпаева.

Его главная особенность – интерактивная аудиосистема: нажав кнопку, можно будет услышать известные композиции группы.

Как уточнили специалисты, инсталляция представляет собирательный образ участников коллектива, история которого началась в Алматы в 1967 году.

"Композиция выполнена из металла в оригинальной авторской технике. Высота конструкции составляет 1,8 метра, ширина – 3,5 метра". Пресс-служба акимата Алматы

"Дос-Мукасан" – легендарный казахский вокально-инструментальный ансамбль (ВИА), созданный в 1967 году студентами Казахского политехнического института в Алматы. Коллектив стал первопроходцем казахского фолк-рока и эстрады, виртуозно сочетая национальные народные песни с элементами рок- и поп-музыки. Ансамбль получил международную известность, успешно гастролируя не только по СССР, но и в США, Франции, Германии, Венгрии и других странах. Главные хиты: "Той жыры" (главный свадебный гимн Казахстана), "Бәрінен де сен сұлу", "16 қыз", "Құдаша", "Сұлу қыз", "Жыр жазамын жүрегімнен", "Ләйлім шырақ".

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