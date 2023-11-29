Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пять фактов: Мадина Садвакасова поделилась личными историями о себе

Пять фактов: Мадина Садвакасова поделилась личными историями о себе Фото: Instagram/sadvakasovamadina
Пять неизвестных фактов о себе рассказала популярная казахстанская певица и заслуженный деятель страны Мадина Садвакасова, сообщает Zakon.kz.

Певица, победительница молодежного конкурса "Жас Канат", заслуженный деятель Казахстана Мадина Садвакасова рассказала пять коротких историй из личной жизни, пишет Bazaar.

"Два года я профессионально занималась дзюдо"

И вообще была очень спортивной девочкой, участвовала в школьных забегах, играла в волейбол… И только после того, как мама начала каждый день видеть меня в ссадинах, царапинах и синяках, она категорически запретила посещать секцию дзюдо. Было много слез, истерики, так как я не хотела прощаться со своим любимым видом спорта. Кстати, мой тренер по сей день обучает девочек, являясь главным тренером по дзюдо в Кызылординской области.

"Я продала свой первый автомобиль, чтобы купить платье в Дубае"

Вместо Mercedes-Benz у меня появился роскошный концертный наряд от известного бренда. Месяца два я передвигалась по делам без машины. Но зато у меня было (и есть до сих пор) платье мечты, в котором я сделала красивую фотосессию и отыграла несколько концертов.

"Я окончила русскую школу"

Хотя многие думают иначе, так как в основном у меня в репертуаре песни на казахском языке.

Но в то время в Кызылорде было мало казахских школ, поэтому родителям пришлось отдать меня в русский класс. Однако наш классный руководитель, будучи корейцем по национальности, свободно говорил на казахском языке, а учитель музыки прививал любовь к домбре. Поэтому я обучалась в русской школе, можно сказать, формально – так указано в аттестате. Но общались мы все на казахском.

"У меня есть звание "Почетный гражданин штата Техас""

В 2012 году мы выступали на фестивале "Шелковый путь" в Хьюстоне, после чего меня и нескольких музыкантов из других тюркских стран пригласили в мэрию. Там нам официально объявили, что отныне мы являемся почетными гражданами штата Техас, вручив соответствующие официальные дипломы.

"Я не просто так ношу высокие каблуки по 20-22 сантиметра"

Все началось с конкурса "Мисс средняя школа № 4", где я и девочка из другого класса оказались его финалистками. Я была уверена, что корона будет моей, однако победу присудили сопернице. Она, к слову, была выше меня на две головы, из-за чего мне пришлось наблюдать за ее триумфом снизу вверх. Следом, кстати, был выпускной, где я уже стояла на высоких каблуках. С тех пор под своими длинными платьями я ношу только такую обувь.

Ранее Мадина Садвакасова рассказала о молодом продюсере, с которым начала работать впервые за 27лет карьеры. Неожиданную новость певица опубликовала в своем профиле Instagram.

Читайте также

фотограф опубликовал фото Луны в Алматы
"Магия вне Хогвартса": алматинский фотограф восхитил подписчиков новым снимком
Максим Галкин записал видео с сыном на море
Максим Галкин записал видео с сыном на море
Дима Билан обратился к казахстанцам
Дима Билан опубликовал видео из Казахстана
Мария Мельникова
Интересное Садвакасова Мадина
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Звезда OnlyFans
Девушка с доходом 90 млн тенге в месяц была в шоке от требования мужчины оплатить ужин
Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам
Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам
жилье, цены, ипотека, Казахстан
Будут ли снижаться цены на жилье в Казахстане
Дождь и снег: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни ноября
Дождь, снег: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни ноября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления