Пять фактов: Мадина Садвакасова поделилась личными историями о себе

Пять неизвестных фактов о себе рассказала популярная казахстанская певица и заслуженный деятель страны Мадина Садвакасова, сообщает Zakon.kz.

Певица, победительница молодежного конкурса "Жас Канат", заслуженный деятель Казахстана Мадина Садвакасова рассказала пять коротких историй из личной жизни, пишет Bazaar.

"Два года я профессионально занималась дзюдо"

И вообще была очень спортивной девочкой, участвовала в школьных забегах, играла в волейбол… И только после того, как мама начала каждый день видеть меня в ссадинах, царапинах и синяках, она категорически запретила посещать секцию дзюдо. Было много слез, истерики, так как я не хотела прощаться со своим любимым видом спорта. Кстати, мой тренер по сей день обучает девочек, являясь главным тренером по дзюдо в Кызылординской области.

"Я продала свой первый автомобиль, чтобы купить платье в Дубае"

Вместо Mercedes-Benz у меня появился роскошный концертный наряд от известного бренда. Месяца два я передвигалась по делам без машины. Но зато у меня было (и есть до сих пор) платье мечты, в котором я сделала красивую фотосессию и отыграла несколько концертов.

"Я окончила русскую школу"

Хотя многие думают иначе, так как в основном у меня в репертуаре песни на казахском языке.

Но в то время в Кызылорде было мало казахских школ, поэтому родителям пришлось отдать меня в русский класс. Однако наш классный руководитель, будучи корейцем по национальности, свободно говорил на казахском языке, а учитель музыки прививал любовь к домбре. Поэтому я обучалась в русской школе, можно сказать, формально – так указано в аттестате. Но общались мы все на казахском.

"У меня есть звание "Почетный гражданин штата Техас""

В 2012 году мы выступали на фестивале "Шелковый путь" в Хьюстоне, после чего меня и нескольких музыкантов из других тюркских стран пригласили в мэрию. Там нам официально объявили, что отныне мы являемся почетными гражданами штата Техас, вручив соответствующие официальные дипломы.

"Я не просто так ношу высокие каблуки по 20-22 сантиметра"

Все началось с конкурса "Мисс средняя школа № 4", где я и девочка из другого класса оказались его финалистками. Я была уверена, что корона будет моей, однако победу присудили сопернице. Она, к слову, была выше меня на две головы, из-за чего мне пришлось наблюдать за ее триумфом снизу вверх. Следом, кстати, был выпускной, где я уже стояла на высоких каблуках. С тех пор под своими длинными платьями я ношу только такую обувь.

Ранее Мадина Садвакасова рассказала о молодом продюсере, с которым начала работать впервые за 27лет карьеры. Неожиданную новость певица опубликовала в своем профиле Instagram.