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Певица Молдир Ауелбекова похвасталась подарком сыну за 60 млн тенге

Молдир Ауелбекова подарок сыну Фото: Instagram/moldir.auyelbekova
Экс-солистка группы КешYou Молдир Ауелбекова рассказала подписчикам о дорогостоящем подарке для семилетнего сына, сообщает Zakon.kz.

Радостной новостью казахстанская певица поделилась на личной странице в Instagram.

Несколько дней ранее она заинтриговала фанатов рассказом о презенте сыну на день рождения стоимостью 60 млн тенге. А уже 28 ноября 2023 года раскрыла тайну.

Как оказалась, Ауелбекова подарила ребенку квартиру.

"Это еще один мой большой успех! Я плакала от радости! Спасибо моим родителям и моим детям!" – написала она в подписи под видео.

Комментаторы поздравили артистку и оставили добрые пожелания.

Не так давно Ауелбекова озвучила свой прайс-лист: певица оценивает свои услуги в 1,5 миллиона тенге.

Началом творческой карьеры для Молдир Ауелбековой стало участие в конкурсе SuperStar KZ в 2005 году. В 2006 году Молдир стала одной из участниц проекта КешYou. Позднее певица почувствовала, что переросла участие в группе, и приняла решение заняться сольной карьерой.

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