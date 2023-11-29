Певица Молдир Ауелбекова похвасталась подарком сыну за 60 млн тенге

Экс-солистка группы КешYou Молдир Ауелбекова рассказала подписчикам о дорогостоящем подарке для семилетнего сына, сообщает Zakon.kz.

Радостной новостью казахстанская певица поделилась на личной странице в Instagram.

Несколько дней ранее она заинтриговала фанатов рассказом о презенте сыну на день рождения стоимостью 60 млн тенге. А уже 28 ноября 2023 года раскрыла тайну.

Как оказалась, Ауелбекова подарила ребенку квартиру.

"Это еще один мой большой успех! Я плакала от радости! Спасибо моим родителям и моим детям!" – написала она в подписи под видео.

Комментаторы поздравили артистку и оставили добрые пожелания.

Не так давно Ауелбекова озвучила свой прайс-лист: певица оценивает свои услуги в 1,5 миллиона тенге.

Началом творческой карьеры для Молдир Ауелбековой стало участие в конкурсе SuperStar KZ в 2005 году. В 2006 году Молдир стала одной из участниц проекта КешYou. Позднее певица почувствовала, что переросла участие в группе, и приняла решение заняться сольной карьерой.