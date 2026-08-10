#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
Культура и шоу-бизнес

"Бывший муж?": 40-летняя Молдир Ауелбекова показала, как отметила юбилей

Молдир Ауелбекова, певица, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 13:24 Фото: Instagram/moldir.auyelbekova
Экс-солистке группы КешYou Молдир Ауелбековой сегодня, 10 июля 2026 года, исполнилось 40 лет, сообщает Zakon.kz.

Певица опубликовала красочный ролик, показав, как отметила свой юбилей. На видео финалистку реалити-шоу SuperStar KZ привозят на автомобиле с завязанными глазами. На подготовленной площадке ее уже ждут цветочные композиции, праздничный торт и фейерверк.

Главными гостями праздника стали многочисленные родственники и друзья артистки, которые и подготовили для нее сюрприз.

Особое внимание подписчиков привлек мужчина, находившийся рядом с Ауелбековой и помогавший организовать праздник. Одна из пользователей Сети поинтересовалась, не бывший ли это муж певицы. Однако другие комментаторы уточнили, что мужчина – это муж сестры Молдир.

Ауелбекова была замужем дважды, оба брака завершились разводом. Она одна воспитывает двоих детей – сына от первого брака и дочь от второго.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 13:24
"Предатель!": Баян Алагузова публично разнесла Молдир Ауелбекову перед концертом КешYou

Весной 2026 года продюсер Баян Алагузова и Ауелбекова активно выясняли отношениях в социальных сетях. Что не поделили музыканты, можно узнать тут.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
певица Алсу
16:29, Сегодня
"Генетика творит чудеса": Алсу показала маму, которой исполнилось 72 года
Молдир Ауелбекова подарок сыну
10:27, 29 ноября 2023
Певица Молдир Ауелбекова похвасталась подарком сыну за 60 млн тенге
Молдир Ауелбекова призналась в любви к Алматы
10:27, 21 января 2025
Молдир Ауелбекова призналась в бесконечной любви к Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФФ
18:10, Сегодня
Защитник сборной Казахстана Сатанов может продолжить карьеру в РПЛ
КФФ опубликовало решения по наказанию игроков и клубов в лигах и Кубке Казахстана
17:49, Сегодня
КФФ опубликовала решения по наказанию игроков и клубов в лигах и Кубке Казахстана
Джамбулат Бижамов празднует победу на ЧМ-2025 под эгидой IBA
17:45, Сегодня
Казахстанец Курметов выступит в одном карде с Бижамовым, чей бой на ЧМ вызвал споры о судьях
Денис Евсеев на турнире в Шымкенте в апреле 2026 года
17:25, Сегодня
Казахстанец Евсеев одержал волевую победу и вышел в основную сетку турнира в Германии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: