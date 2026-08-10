"Бывший муж?": 40-летняя Молдир Ауелбекова показала, как отметила юбилей

Экс-солистке группы КешYou Молдир Ауелбековой сегодня, 10 июля 2026 года, исполнилось 40 лет, сообщает Zakon.kz.

Певица опубликовала красочный ролик, показав, как отметила свой юбилей. На видео финалистку реалити-шоу SuperStar KZ привозят на автомобиле с завязанными глазами. На подготовленной площадке ее уже ждут цветочные композиции, праздничный торт и фейерверк.

Главными гостями праздника стали многочисленные родственники и друзья артистки, которые и подготовили для нее сюрприз.

Особое внимание подписчиков привлек мужчина, находившийся рядом с Ауелбековой и помогавший организовать праздник. Одна из пользователей Сети поинтересовалась, не бывший ли это муж певицы. Однако другие комментаторы уточнили, что мужчина – это муж сестры Молдир.

Ауелбекова была замужем дважды, оба брака завершились разводом. Она одна воспитывает двоих детей – сына от первого брака и дочь от второго.

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