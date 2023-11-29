65-летняя Мадонна в смелом наряде посетила выставку сына
Кадры с мероприятия были размещены 28 ноября 2023 года на странице в Instagram.
В подписи к видео она отметила, что гордится работой сына.
"Я самая счастливая мама на свете! Спасибо всем!" – написала актриса.
Комментаторы выразили восхищение и поздравили звездную семью, отметив талант и красоту.
Сыну режиссера Гая Ричи и Мадонны Рокко Ричи 23 года. Молодой человек решил пойти по творческим стопам родителей: сейчас он занимается карьерой художника и является соучредителем собственной галереи Maison Rhed.
После высказываний исполнительницы в защиту Израиля появилось много сообщений от сторонников Палестины, в которых Мадонну называли "сионистской ведьмой" и "преступницей". Звезде присылают фотографии раненых палестинских младенцев, а также пользователи Сети усомнились в ее способности быть матерью.