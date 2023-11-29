Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

65-летняя Мадонна в смелом наряде посетила выставку сына

65-летняя Мадонна в смелом наряде посетила выставку сына Фото: Instagram/madonna
Американская поп-певица Мадонна любит эффектные и соблазнительные образы. Что она и продемонстрировала в очередной раз. Исполнительница опубликовала видео с художественной выставки своего сына Рокко Ричи, сообщает Zakon.kz.

Кадры с мероприятия были размещены 28 ноября 2023 года на странице в Instagram.

В подписи к видео она отметила, что гордится работой сына.

"Я самая счастливая мама на свете! Спасибо всем!" – написала актриса.

Комментаторы выразили восхищение и поздравили звездную семью, отметив талант и красоту.

Сыну режиссера Гая Ричи и Мадонны Рокко Ричи 23 года. Молодой человек решил пойти по творческим стопам родителей: сейчас он занимается карьерой художника и является соучредителем собственной галереи Maison Rhed.

Материал по теме

Мадонне поступают угрозы, так как она поддержала Израиль в конфликте с ХАМАС

После высказываний исполнительницы в защиту Израиля появилось много сообщений от сторонников Палестины, в которых Мадонну называли "сионистской ведьмой" и "преступницей". Звезде присылают фотографии раненых палестинских младенцев, а также пользователи Сети усомнились в ее способности быть матерью.

Читайте также

Жаным, мы ждем тебя снова: 50 Сent зажег на концерте в Алматы
"Жаным, мы ждем тебя снова": 50 Сent зажег на концерте в Алматы
Анастасия Московчук
Интересное США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
село Жетыген
Новый город в Алматинской области: как сейчас выглядит село Жетыген и почему хотят изменить его статус
Беглого казахстанского бизнесмена экстрадируют из Штатов
Беглого казахстанского бизнесмена экстрадируют из Штатов
Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам
Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам
Звезда OnlyFans
Девушка с доходом 90 млн тенге в месяц была в шоке от требования мужчины оплатить ужин
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления