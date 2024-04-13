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Мадонна посетила выставку своего сына

Выставка, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 08:30 Фото: Instagram/madonna
12 апреля в Майами Мадонна посетила выставку картин своего сына Рокко Ричи, сообщает Zakon.kz.

Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram. Оттуда стало известно, что сын Мадонны и Гая Ричи Рокко Ричи провел частный показ своих работ Pack a Bunch, которые создавал в течение нескольких лет.

Выставка, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 08:30

Фото: Instagram/madonna

По данным издания WWD, Рокко рисовал с детства. В дальнейшем парень оттачивал мастерство в Central Saint Martins, а затем в Королевской школе рисования. На работы молодого художника значительно повлиял стиль Франка Ауэрбаха.

"Сейчас я определенно прохожу через фазу мрачных художников, таких как Бэкон, Ауэрбах, Хокни. Из более ранних – Рембрандт и Гойя".Рокко Ричи
Выставка, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 08:30

Фото: Instagram/madonna

Недавно стало известно, что актриса Памела Андерсон выпустит собственную книгу рецептов "I love you: Recipes from the Heart", которая изначально создавалась в качестве подарка на новоселье для сыновей и подруг.

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