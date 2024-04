Мадонна посетила выставку своего сына

12 апреля в Майами Мадонна посетила выставку картин своего сына Рокко Ричи, сообщает Zakon.kz.

Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram. Оттуда стало известно, что сын Мадонны и Гая Ричи Рокко Ричи провел частный показ своих работ Pack a Bunch, которые создавал в течение нескольких лет.

Фото: Instagram/madonna

По данным издания WWD, Рокко рисовал с детства. В дальнейшем парень оттачивал мастерство в Central Saint Martins, а затем в Королевской школе рисования. На работы молодого художника значительно повлиял стиль Франка Ауэрбаха.

"Сейчас я определенно прохожу через фазу мрачных художников, таких как Бэкон, Ауэрбах, Хокни. Из более ранних – Рембрандт и Гойя". Рокко Ричи

Фото: Instagram/madonna

