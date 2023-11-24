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Девятимесячный сын Али Окапова "ответил" хейтерам своего папы

Девятимесячный сын Али Окапова "ответил" хейтерам своего папы Фото: Instagram/aliokapov
Известный казахстанский исполнитель Али Окапов накануне, 23 ноября 2023 года, опубликовал в Instagram забавный видеоролик. Главные герои в нем – сын Зейн с бабушкой Розой Рымбаевой, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией артист оставил лишь несколько смайликов, которые катаются по полу от смеха, а также отметил аккаунты мамы Розы Рымбаевой и жены Акерке Буркитбай.

На кадрах можно заметить, что эстрадная певица играет с внуком, но внезапно девятимесячный Зейн испортил воздух.

"Вообще, круто, хорошо пустил. В самый нужный момент пустил, сынок", – сказала Роза Рымбаева, приобняв внука.

Если одни фолловеры принялись заваливать комплиментами бабушку Зейна, то другие отметили, что таким образом сын Али Окапова "ответил" хейтерам своего папы. В целом, ролик рассмешил подписчиков артиста:

  • "На папу похож".
  • "Хейтерам папы посвящается".
  • "У всех апашек такая реакция".
  • "Как вам идет быть бабушкой".
  • "Сразу видно, что из творческий семьи. Вот это акустика".
  • "Пусть будет здоров. Внук очень похож на вас, Роза ханым!"
  • "Пусть у вас будет много внуков и внучат, а вы не переставайте цвести".

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Али Окапов впервые обратился к фанатам после скандала с орденом "Курмет"

В конце октября 2023 года в Казнете разгорелся скандал из-за награждения певца Али Окапова орденом "Құрмет". После чего исполнитель заявил, что готов отказаться от всех наград. Эстрадная певица Роза Рымбаева никак не комментировала обрушившийся хейт в сторону ее сына. Однако народная артистка Казахской ССР прервала молчание и вместе с сыном дала интервью Динаре Сатжан. Подробности по ссылке.

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