Девятимесячный сын Али Окапова "ответил" хейтерам своего папы

Известный казахстанский исполнитель Али Окапов накануне, 23 ноября 2023 года, опубликовал в Instagram забавный видеоролик. Главные герои в нем – сын Зейн с бабушкой Розой Рымбаевой, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией артист оставил лишь несколько смайликов, которые катаются по полу от смеха, а также отметил аккаунты мамы Розы Рымбаевой и жены Акерке Буркитбай.

На кадрах можно заметить, что эстрадная певица играет с внуком, но внезапно девятимесячный Зейн испортил воздух.

"Вообще, круто, хорошо пустил. В самый нужный момент пустил, сынок", – сказала Роза Рымбаева, приобняв внука.

Если одни фолловеры принялись заваливать комплиментами бабушку Зейна, то другие отметили, что таким образом сын Али Окапова "ответил" хейтерам своего папы. В целом, ролик рассмешил подписчиков артиста:

"На папу похож".

"Хейтерам папы посвящается".

"У всех апашек такая реакция".

"Как вам идет быть бабушкой".

"Сразу видно, что из творческий семьи. Вот это акустика".

"Пусть будет здоров. Внук очень похож на вас, Роза ханым!"

"Пусть у вас будет много внуков и внучат, а вы не переставайте цвести".

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В конце октября 2023 года в Казнете разгорелся скандал из-за награждения певца Али Окапова орденом "Құрмет". После чего исполнитель заявил, что готов отказаться от всех наград. Эстрадная певица Роза Рымбаева никак не комментировала обрушившийся хейт в сторону ее сына. Однако народная артистка Казахской ССР прервала молчание и вместе с сыном дала интервью Динаре Сатжан. Подробности по ссылке.