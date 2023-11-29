Сын Боярского рассказал о состоянии народного артиста

Сын Михаила Боярского Сергей рассказал 29 ноября 2023 года о состоянии госпитализированного артиста, сообщает Zakon.kz.

Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал о состоянии народного артиста Михаила Боярского, госпитализированного 27 ноября с инфарктом. Его слова приводит РИА Новости.

Сын Михаила Боярского заявил, что отец пошел на поправку. Он также отметил, что у 73-летней звезды театра и кино появился аппетит и актер даже начал раздавать автографы.

"Настроение хорошее, состояние стабильное, пока побудет под наблюдением врачей", – резюмировал Боярский-младший.

28 ноября стало известно, что Михаил Боярский попал в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Звезде театра и кино стало плохо 27 ноября.