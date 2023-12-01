У Конора Макгрегора родился четвертый ребенок
Фото: Instagram/thenotoriousmma
В семье самого узнаваемого бойца UFC пополнение: у него родился сын, четвертый ребенок, сообщает Zakon.kz.
Отец рассказал, что малыш весит 3,6 кг. Фотографиями радостного момента бывший чемпион в двух весовых категориях поделился в своем Instagram.
"Еще один здоровый мальчик появился на свет. Ди, ты мой герой", - написал Макгрегор к посту.
Ди Девлин и Конор состоят в отношениях с 2008 года, это их четвертый ребенок.
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