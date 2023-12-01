У Конора Макгрегора родился четвертый ребенок

В семье самого узнаваемого бойца UFC пополнение: у него родился сын, четвертый ребенок, сообщает Zakon.kz.

Отец рассказал, что малыш весит 3,6 кг. Фотографиями радостного момента бывший чемпион в двух весовых категориях поделился в своем Instagram.

"Еще один здоровый мальчик появился на свет. Ди, ты мой герой", - написал Макгрегор к посту.

Ди Девлин и Конор состоят в отношениях с 2008 года, это их четвертый ребенок.

