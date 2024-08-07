19-й ребенок родился в знаменитой семье в Петропавловске

Самая многодетная семья Казахстана живет в Петропавловске. Недавно в известной на всю страну семье Култышевых родился 19-й ребенок, сообщает Zakon.kz.

Теперь у Павла и Татьяны Култышевых 10 мальчиков и 9 девочек.

Култышевы поженились в 2000 году. Познакомились они в церкви, Павлу было тогда 22 года, а Татьяне – 19 лет. Первого ребенка Татьяна родила в 20 лет.

Новость о прибавлении в семействе рассказали в областном перинатальном центре.

"В Петропавловске в самой многодетной семье родился 19-й ребенок – замечательная девочка весом 4250 грамм и ростом 56 сантиметров. Это действительно удивительное событие, которое наполняет сердца радостью и счастьем", – отмечено на странице центра в Instagram за 6 августа 2024 года.

Специалисты пожелали малышке крепкого здоровья, быстрого роста и развития, а родителям – море терпения, любви и радости.

18 июня 2024 года корреспондент Zakon.kz рассказывал, какие выплаты положены многодетным семьям в Казахстане.